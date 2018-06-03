許淑淨要退休 教練蔡溫義：比計畫提前兩年

台灣女子舉重名將許淑淨（左）3日宣布引退，指導她11年的教練蔡溫義受訪時說：「這比我們原本的計畫提前了2年。」（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣女子舉重名將許淑淨，今在臉書上發表退休聲明，並表明不會參加今年雅加達亞運，指導她11年的教練蔡溫義，受訪時心情沉重，他說：「這比我們原本的計畫提前了2年。」



許淑淨先後在2012倫敦奧運與2016里約奧運拿下女子53公斤量級金牌，也是台灣運動史上，首位奧運雙金后，今年她也是雅加達亞運女子53公斤級金牌候選人，可惜她因傷勢恢復不如預期，不僅退出亞運，也直接宣布退休。



其實許淑淨退休主因，是去年底赴美參加世界舉重錦標賽，當時她右手受傷，返台後確認有2條韌帶斷裂，經多名醫師綜合評估，最後決定動刀治療，不過手術的代價是預需一年復健期。





許淑淨術後雖積極復健，礙於傷勢嚴重，導致復原進度不如預期，她曾受訪時透露：「我右手韌帶斷掉後，覺得支撐槓鈴的力量差了很多，翻鈴時總會有點提心吊膽，也不像過去這麼有信心。」



在許淑淨的退休聲明中提到，她原預計要出席今年亞運與2020東京奧運，希望替台灣爭取更多榮耀，蔡溫義承認，師徒倆本打算攜手征戰到2020東京奧運，「沒辦法，就算無奈，我也只能尊重她的決定」。



蔡溫義坦言，其實許淑淨直到最後一刻，都還在為了亞運而努力，昨天舉重協會召開選訓會議，是他向委員提出，以許淑淨目前的狀況，亞運恐怕來不及參賽。



許淑淨從亞運培訓隊退出後，她缺席的名額，將由6月24日亞運舉重總決選遞補，只要有其他量級選手達到亞運參賽標準，就可取得亞運參賽門票，依照規定，亞運女子舉重隊最多可有7人參賽。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070603



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