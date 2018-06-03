NBA關鍵時刻搞烏龍 史密斯改口認錯

（中央社加州奧克蘭2日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士後衛史密斯（J.R. Smith）在對上金州勇士的總冠軍賽首戰中，抓下關鍵籃板卻錯失得勝良機，今天他終於改口認錯，承諾明天重要的第2戰將更專心。



法新社報導，5月31日第一戰，騎士本有望在正規時間的最後讀秒階段贏球，但史密斯白白錯失良機，騎士隨後在延長賽以114比124兵敗勇士。



隊友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）當下對史密斯的一記怒視，在社群媒體上被做成各種梗圖瘋傳。



當時騎士希爾（George Hill）第2罰不進，史密斯及時抓下籃板，時間還剩4.5秒，兩隊107比107平手，但史密斯沒出手，而是把球運離籃框，接著時間到。



在影片中，史密斯看似在告訴目瞪口呆的詹姆斯，說他以為騎士領先。



路透社報導，第一戰結束後，史密斯確定地對記者說，他知道兩隊平手，單純以為騎士要叫暫停，這和騎士教頭泰隆．魯（Tyronn Lue）賽後記者會的說法不一樣。



但今天史密斯改了說詞，他告訴記者：「過去24個小時我顯然都在想這事，賽後也不知想了幾次。我不能說，自己確定當下發生的所有事。」



「那支影片裡，我說我以為我們領先？我可能有說。」「我不確定，但我可能有…我腦海裡流過很多思緒。」



他並表示：「賽後我就跟別人說，我很高興這發生在我身上，而不是任何其他隊友。」「身陷這情況挺煎熬的，不是什麼人都能處理。」（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070603