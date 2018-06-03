許淑淨宣布退休 林德福：尊重選手決定

（中央社記者龍柏安台北3日電）雅加達亞運舉重女子53公斤量級國手、奧運雙金天后許淑淨，今天在臉書上拋出退休震撼彈，體育署長林德福坦言，許淑淨退出絕對會對亞運獎牌數造成衝擊，但他仍尊重選手決定。



許淑淨今天在臉書上無預警宣布，因膝蓋傷勢，加上去年她在美國參加的世界舉重錦標賽，右肘2條韌帶斷裂，復原不及因此退出今年亞運，並同步宣布退休。



林德福坦言，對於許淑淨的傷勢，他一直都有掌握，也知道許淑淨傷後，仍不放棄參加亞運希望。林德福說：「她忍著傷痛，一直積極復健、備戰，她這種態度讓我非常感動，就算她退休，國家也不會虧待她，會給她最好的醫療資源，幫助她完全復原。」



許淑淨曾在2012倫敦奧運與2016里約奧運拿下兩面金牌，上屆仁川亞運也是金牌得主，今年雅加達亞運原是熱門金牌候選人，賽前2個月臨時宣布退休，林德福承認，許淑淨退出後，一定會對獎牌造成衝擊，不過他強調：「我們不會勉強選手意志，會尊重她的決定。」



就算宣布退休，許淑淨在聲明中也透露，將轉任教練，繼續指導國內舉重選手。林德福也說：「許淑淨豐富的臨場比賽經驗，還是台灣舉重界最寶貴的資產，我們希望她能把這些技術與經驗，傳承給下一代。」



對於今年亞運，許淑淨能否以教練身份出席指導，林德福解釋，今年4月亞運大量報名時，許淑淨是以選手身分報名，並未在教練團名單中，而依照規定，亞運報名不能更換大名單以外的人，這個部分會再協調，「如果可以，我們還是希望她以教練身份出席亞運」。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070603