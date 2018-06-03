/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 許淑淨統一發票傅達仁颱風
>rss

許淑淨宣布退休 林德福：尊重選手決定

發稿時間：2018/06/03 14:18

最新更新：2018/06/03 14:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北3日電）雅加達亞運舉重女子53公斤量級國手、奧運雙金天后許淑淨，今天在臉書上拋出退休震撼彈，體育署長林德福坦言，許淑淨退出絕對會對亞運獎牌數造成衝擊，但他仍尊重選手決定。

許淑淨今天在臉書上無預警宣布，因膝蓋傷勢，加上去年她在美國參加的世界舉重錦標賽，右肘2條韌帶斷裂，復原不及因此退出今年亞運，並同步宣布退休。

林德福坦言，對於許淑淨的傷勢，他一直都有掌握，也知道許淑淨傷後，仍不放棄參加亞運希望。林德福說：「她忍著傷痛，一直積極復健、備戰，她這種態度讓我非常感動，就算她退休，國家也不會虧待她，會給她最好的醫療資源，幫助她完全復原。」

許淑淨曾在2012倫敦奧運與2016里約奧運拿下兩面金牌，上屆仁川亞運也是金牌得主，今年雅加達亞運原是熱門金牌候選人，賽前2個月臨時宣布退休，林德福承認，許淑淨退出後，一定會對獎牌造成衝擊，不過他強調：「我們不會勉強選手意志，會尊重她的決定。」

就算宣布退休，許淑淨在聲明中也透露，將轉任教練，繼續指導國內舉重選手。林德福也說：「許淑淨豐富的臨場比賽經驗，還是台灣舉重界最寶貴的資產，我們希望她能把這些技術與經驗，傳承給下一代。」

對於今年亞運，許淑淨能否以教練身份出席指導，林德福解釋，今年4月亞運大量報名時，許淑淨是以選手身分報名，並未在教練團名單中，而依照規定，亞運報名不能更換大名單以外的人，這個部分會再協調，「如果可以，我們還是希望她以教練身份出席亞運」。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070603

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

520農運30週年

520農運30週年

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP