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NBA總冠軍賽第2戰 詹姆斯眼傷無大礙

發稿時間：2018/06/03 15:40

最新更新：2018/06/03 15:40

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（中央社記者龍柏安台北3日綜合報導）美國職籃（NBA）總冠軍，明天上午8時將在勇士主場進行第二戰，騎士一哥詹姆斯（LeBron James）的眼睛在第一戰遭對手戳傷，他表示狀況正在好轉，感覺也好多了。

NBA衛冕軍金州勇士在總冠軍系列賽首戰，靠著延長賽艱苦拿下勝利，主因在於他們讓騎士王牌詹姆斯，全場狂轟51分，勇士控衛柯瑞（Stephen Curry）表示，他們看過首戰的影片，他們對於「詹皇」的防守不夠明確，尤其是在上半場，「無論他得分與否，他都是一名偉大的球員，我們必須打得更積極、更有侵略性」。

對於下一戰，柯瑞認為，他們得從開賽就對詹姆斯加強防守，增加更多一些身體對抗、也要再提升一些速度，讓詹姆斯在進攻端上覺得不舒服，「我認為我們可以做到」。

詹姆斯在冠軍賽首戰，被勇士前鋒葛林（Draymond Green）戳傷眼睛，比賽中他的眼球布滿血絲，對於自己的傷勢他並不在意，首戰沒能拿下，他承認，這是他生涯中最難以接受的一場敗仗。

詹姆斯會這樣說，原因在正規賽最後4.7秒，隊友希爾（George Hill）2罰中1，將比數扳平，隊友史密斯（J.R. Smith）抓到進攻籃板，原有機會進攻取得超前，結果他把球帶出3分線外，把進攻時間幾乎被耗完，勇士死裡逃生，延長賽一鼓作氣拉開差距拿下勝利。

對於搞烏龍的史密斯，詹姆斯則選擇放下，因為他很清楚，史密斯跟所有人一樣，都很難接受最後輸球的結果，不過「詹皇」認為，史密斯有一項優點，就是他在面臨低潮過後，總能很快振作反彈。（編輯：張芷瑄）1070603

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