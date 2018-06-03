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陽岱鋼2安1打點巨人敗 宋家豪飆速拿中繼點

發稿時間：2018/06/03 16:38

最新更新：2018/06/03 16:38

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（中央社記者謝靜雯台北3日綜合報導）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，今天回到先發第一棒，單場敲出2安貢獻1分打點，巨人終場以2比3不敵歐力士隊；樂天隊投手宋家豪則升上一軍，中繼1局無失分，拿下中繼成功。

陽岱鋼昨天出賽打擊沒表現，總計4打數吞下2次三振，今天先發打第一棒、守中外野，首局選到保送，3局球隊0比1落後時敲出安打，送回球隊追平分，7局敲出單場第2安。

今天比賽歐力士隊2局靠著陽春砲先馳得點，巨人隊3局靠著長野久義安打、犧牲打、陽岱鋼適時安打，送回球隊追平分，巨人隊5局再靠接連安打取得2比1領先，歐力士隊7、8局各添1分，巨人比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

陽岱鋼今天出賽總計3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，另外選到1次保送，賽後打擊率升至2成65。

宋家豪5月16日本季首度升上一軍，今天賽前總計一軍出賽4場，投3.1局被敲2支安打，失掉1分責失分，18日對火腿隊比賽中繼0.1局拿下中繼成功，5月24日被下放二軍。

今天宋家豪再度升上一軍，在樂天隊與養樂多隊比賽，7局兩隊2比2平手時登板，讓養樂多隊打者3上3下，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速147公里，拿下本季第2個中繼點；養樂多隊8局靠著保送、安打、野選，拿下致勝分，樂天以2比3吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1070603

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