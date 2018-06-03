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最菜英格蘭世界盃代表隊 熱身賽2比1勝奈及利亞

發稿時間：2018/06/03 17:49

最新更新：2018/06/03 18:01

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被譏諷是最幼齒世界盃代表隊的英格蘭足球隊3日在熱身賽中，以2比1擊敗奈及利亞。（達志提供）被譏諷是最幼齒世界盃代表隊的英格蘭足球隊3日在熱身賽中，以2比1擊敗奈及利亞。（達志提供）

（中央社記者龍柏安台北3日綜合報導）被譏諷是最幼齒世界盃代表隊的英格蘭足球隊，今天靠著卡希爾與隊長凱恩上半場各自踢進1球帶領下，在倫敦溫布利球場的熱身賽，以2比1擊敗奈及利亞，開出紅盤。

今年世界盃英格蘭派出自1962年來最「幼齒」的陣容，全隊23名球員平均僅披國家隊戰袍19次，總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）雖強調，挑選年輕球員不是因為他們年輕，「而是他們的表現值得獲選。」不過外界仍對他的選擇有所質疑。

年僅24歲、效力英超熱刺的前鋒凱恩（Harry Kane）本屆世界盃首度接掌隊長，他是2017-18賽季歐洲最炙手可熱的攻擊型球員之一，也被西甲豪門皇家馬德里列為補強的頭號人選。

今年賽季凱恩共踢進30球，在歐洲職業足壇排名第3，僅次於效力巴塞隆納的阿根廷超級球星梅西（Lionel Messi）的34球，以及今年竄起的英超利物浦超級新星、埃及名將薩拉赫（Mohamed Salah）的32球，而他在國家隊表現也不俗，從去年6月至今替英格蘭出賽7場，共踢進8球，他們用表現來證明，他們一點都不「菜」。

英格蘭今開賽後短短7分鐘，中場卡希爾（Gary Cahill）在門前10碼位置，接獲隊友角球妙傳，起跳後一頂把球精準送入球門內，替英格蘭首開紀錄。

上半場進行到第39分鐘，英格蘭在門前部署攻勢，凱恩在禁區外附近接獲隊友橫傳，他停球後直接起腳勁射破網，替英格蘭取得2比0領先。

上半場進球數掛蛋的奈及利亞，下半場一口氣換上4名替補球員，也很快就獲得回報，奈及利亞前鋒伊格哈洛（Odion Ighalo）在第47分鐘禁區內起腳，球撞上左邊門柱後筆直反彈回來，伊沃比（Alex Iwobi）跟進後補射進球，也幫助奈及利亞破蛋。（編輯：張芷瑄）1070603

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