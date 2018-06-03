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林智勝板凳待命 史耐德：考量對戰羅力數據

發稿時間：2018/06/03 18:16

最新更新：2018/06/03 18:16

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（中央社記者黃巧雯新北3日電）中華職棒中信兄弟林智勝連續2場比賽未先發，總教練史耐德今天表示，主要考量此役對戰富邦悍將洋投羅力數據，周思齊和彭政閔對戰成績比較好，林智勝可能會在比賽後半段代打。

林智勝31日回到一軍，先發出賽2場後，昨天對戰富邦悍將未先發，僅在9局上代打，本季在一軍8打數無安打。

中信兄弟今天繼續與富邦悍將交手，林智勝依舊未擔任先發，史耐德解釋，目前林智勝在球隊定位為一壘手或DH（指定打擊），觀察對戰富邦悍將先發投手羅力數據發現，周思齊和彭政閔對戰成績較好，但林智勝可能在比賽後半段上場代打。

中信兄弟投手謝榮豪去年因右手肘舊傷復發，再度動刀，已開始投復健賽，史耐德透露，由於首場僅投1局、用28球，能觀察的地方有限，還無法斷定謝榮豪下半季是否能歸隊。

另一名牛棚投手官大元，今年在二軍出賽15場，投13.2局，拿下2勝、3中繼成功，防禦率仍維持0，但本季尚未在一軍出賽，史耐德提到，台灣一、二軍比賽強度落差大，是否將球員升上一軍，除了考量數據，也要與二軍教練團溝通，瞭解實際投球內容，包括球速以及控球表現。

不過史耐德仍肯定，官大元去年在一軍表現不錯，是牛棚穩定的戰力，目前投球狀況已逐漸接近回到一軍的水準，有機會回到一軍。（編輯：張芷瑄）1070603

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