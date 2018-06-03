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跆協新任理事長吳兩平 全力服務選手拚亞運

發稿時間：2018/06/03 19:09

最新更新：2018/06/03 19:09

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（中央社記者龍柏安台北3日電）跆拳道協會今天進行改選，跆協副理事長吳兩平在35席理事當中囊括26票，成為第12屆跆拳道協會新任理事長，受訪時他強調，自己是來服務跆拳道界的人，將全力協助選手備戰亞運。

中華民國跆拳道協會改選採間接選舉，中午先由225席會員代表選出35席理事，傍晚再由理事推舉出理事長，由於跆協日前在會員大會中做出決議，認為常務理事沒有實質意義，因此改選將不選出常務理事，而吳兩平在35席理事選票中囊括26席，得票率達74.3%。

吳兩平當選理事長後強調，目前幹事部人員還未完全底定，「我不喜歡幹事部採酬庸方式來任命，所以選舉前我沒有預設幹事部人選，也不會看誰對我選舉有幫助、就任命誰來做，我會選賢與能，讓可以做事情的人來幫大家服務。」

今年恰逢亞運年，吳兩平說，他就是跆拳道選手出身，因此選手的事情當然會擺在第一順位，上任後最重要的第一件工作，就是協助選手全力備戰雅加達亞運。

吳兩平透露，在他確定當選後，中華亞運代表隊總教練蘇泰源就已和他談過，有意在亞運前率隊出國移訓，「我們還在考慮去哪個地點和國家，對我們選手備戰與技術提升比較有幫助，基本上會盡力協助他們7月可以成行」。（編輯：張芷瑄）1070603

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