詹家姊妹法網同步出賽 混雙女雙均告捷

（中央社記者龍柏安台北3日電）網壇詹家姊妹花今天在法國網球公開賽分進合擊，姐姐詹詠然與克羅埃西亞選手多迪格在混雙以2比1過關，妹妹詹皓晴與楊釗煊的女雙則直落二淘汰對手，大小詹雙雙晉級8強。



網壇年度第2場大滿貫賽法國網球公開賽，台將僅剩詹家姊妹花分別在混雙與女雙奮戰，詹詠然與多迪格（Ivan Dodig）今在混雙8強，前2盤打完以6比3、3比6，和台裔美籍好手金久慈與克羅埃西亞選手史庫格（Franco Skugor）打平。



決勝盤詹詠然與多迪格曾陷2比5落後，好在兩人靠著絕佳韌性努力追回失土，尾盤也成功將比分追至7比7平，決勝關頭詹詠然與多迪格連下3分，以10比7後來居上淘汰對手，有驚無險挺進8強。



詹詠然與多迪格下一輪對手，是美國女將馬莉卡（Nicole Melichar）與奧地利培亞（Alexander Peya）的「美奧聯軍」。



姐姐詹詠然出賽同時，妹妹詹皓晴也和中國搭檔楊釗煊聯手在女雙16強奮戰，兩人面對羅馬尼亞瑟絲蒂（Sorana Cirstea）與西班牙女將托摩（Sara Sorribes Tormo）的異國組合，「海峽聯軍」首盤在2比2平後，先破再保連拿4局，先以6比2拿下。



次盤「海峽組合」表現依舊強勢，開局先2度成功破發，包括首盤在內一口氣連拿7局，取得3比0優勢。



不過對方在逆勢下展開反撲，一度連拿3局將局數扳平，關鍵第7局「海峽組合」再次成功破發，取得寶貴超前分，接下來雙方各自保發，詹皓晴和隊友以6比4、直落二淘汰對手，順利取得女雙8強門票。（編輯：張芷瑄）1070603