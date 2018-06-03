萊福力真先發首勝 中信兄弟終止3連敗

中職中信兄弟隊3日靠著洋投萊福力先發主投6.1局僅失1分，搭配隊友火力，終場以3比1擊敗富邦悍將隊，終止3連敗，萊福力也拿下本季首場先發勝投。中央社記者黃巧雯攝 107年6月3日

（中央社記者黃巧雯新北3日電）中華職棒中信兄弟今天出戰富邦悍將，靠著萊福力6.1局僅失1分以及陳子豪開轟，率領中信兄弟以3比1獲勝，終止3連敗，萊福力本季第3勝入袋，也是首場先發勝投。



中信兄弟、富邦悍將本週3連戰，中信今天第3場推出洋投萊福力對戰富邦悍將洋投羅力，羅力此役投6.2局失3分，被敲11支安打，為本季最多，包括一發全壘打。



羅力今天首局就遇到亂流，解決中信兄弟首名打者王威晨後，被連續敲出4支安打，攻下2分；7局上2出局後，被陳子豪掃出陽春砲後投出保送，富邦換上賴鴻誠救火，再被張志豪敲安，但隨後讓彭政閔擊成飛球出局。



富邦悍將7局下突破萊福力封鎖，靠著連續2支安打，攻占一、三壘，林宥穎隨後揮出三壘方向滾地球，幫富邦攻下第一分，但跑者石翔宇滑向二壘時，與中信二壘手岳東華發生衝撞，岳東華受傷退場休息，初步檢查僅為皮肉傷、未傷及骨頭。



萊福力投6.1局僅失1分，飆出7次三振，率領中信兄弟終場以3比1贏球，終止3連敗、對戰富邦5連敗，萊福力拿下第3勝，也是本季先發首勝。



萊福力透露，此役投球策略，主要想辦法攻擊好球帶，搶下好球數，或讓打者打不好，讓守備幫忙守住。



談到7局下中信兄弟喊出第2次暫停，決定換投，當時萊福力在投手丘上與總教練史耐德對話，情緒有些波動。萊福力提到，當時其實很累，並強調已經盡他所能完成投球任務，儘管想繼續投，但體力已經到極限，因此向教練反應，是牛棚投手接手的時候。



中信兄弟打者前一場僅從羅力手中敲出5支安打，吞下10次三振，沒有攻下任何分數，今天攻擊有所斬獲，史耐德透露，球隊情蒐人員有專門針對羅力進行研究，教練團賽前也有提供球員攻擊策略，重點是選手能貫徹策略、得到不錯成效。



中信兄弟林智勝此役未先發，第8局上場代打，再度被三振，本季一軍出賽4場，9打數無安打，吞下5K。（編輯：吳協昌）1070603