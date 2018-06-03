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桃猿再勝獅最快6日點燈M8 洪總大讚獅隊球員

發稿時間：2018/06/03 21:45

最新更新：2018/06/03 21:51

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中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊3日在桃園球場對壘，桃猿陳俊秀單場敲出5支安打，包含一發全壘打，共打下4分打點。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊3日在桃園球場對壘，桃猿陳俊秀單場敲出5支安打，包含一發全壘打，共打下4分打點。中央社記者張新偉攝　107年6月3日

（中央社記者謝靜雯桃園3日電）中職Lamigo桃猿隊與統一獅隊週末3連戰最終戰，桃猿陳俊秀單場5安、4分打點，率隊以8比2拿下對戰2連勝，賽後將勝差再拉開至2場，桃猿最快6日點亮上半季封王魔術數字8（M8）。

桃猿隊與獅隊戰績拉鋸，1日起舉行3連戰，1日首戰獅隊拿勝，戰績追上桃猿、並列第1，昨天比賽桃猿搶下勝利，再拉開領先勝差到1、獨居戰績排行第1，今天桃猿隊投打有表現，賽後將領先勝差拉開至2。

獅隊近期與桃猿隊戰績拉鋸，但最多就是將戰績追平，關鍵時刻一直沒有辦法拿下勝利、獨居戰績首位；桃猿隊總教練洪一中點出可能原因，他表示桃猿隊陣中不少年輕球員都有總冠軍賽經驗，關鍵時刻更知道怎麼調整。

但洪一中對獅隊年輕球員十分讚許，兩邊球員都有壓力，目前看來上半季就是桃猿、獅隊爭冠，「對獅隊年輕球員來說，很多人都想要拚生涯第一次總冠軍賽，他們在場上展現了想要拚的鬥志、真的很棒」。

桃猿隊先發投手史博威5月29日本季首場先發出賽拿勝，今天再度扛先發，投7局被敲8支安打，投出6次三振、3次保送，僅在3局因為保送，蘇智傑、高國慶接連敲安，失掉1分責失分。

桃猿隊今天全場敲出18支安打，陳俊秀單場5打數都敲出安打，首局敲安，3局敲出單場第2安，送回球隊追平分，4局球隊2比1領先時再敲二壘打，替球隊送回第3分，6局敲出個人本季第8轟，替球隊多添2分保險分，7局再敲二壘打。

獅隊1到6局除了第3局外，每局首名打者都上壘，但都沒能拿下分數，打線無法有效搶分、吞下敗仗；獅隊先發投手施子謙，今天賽前6場先發出賽拿下6連勝，沒能延續好成績，投4.2局被敲10支安打，失掉3分責失分，吞下個人本季首敗。（編輯：張芷瑄）1070603

中華職棒Lamigo桃猿隊3日晚間在桃園主場與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿陳俊秀（右2）單場5安4打點，賽後獲選為單場MVP。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊3日晚間在桃園主場與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿陳俊秀（右2）單場5安4打點，賽後獲選為單場MVP。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊3日晚間在桃園球場進行賽事，桃猿終場以8比2擊敗統一，拿下2連勝，續保聯盟首位，賽後桃猿選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊3日晚間在桃園球場進行賽事，桃猿終場以8比2擊敗統一，拿下2連勝，續保聯盟首位，賽後桃猿選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊（圖）3日晚間在桃園球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿終場以8比2拿下2連勝，續保聯盟首位，勝差也增加至2場。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊（圖）3日晚間在桃園球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿終場以8比2拿下2連勝，續保聯盟首位，勝差也增加至2場。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
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