陳俊秀單場5安 要把小胖缺補起

（中央社記者謝靜雯桃園3日電）Lamigo桃猿陳俊秀今天與統一獅比賽，敲出中職生涯單場新高5支安打，本季第8轟出爐，率隊拿下關鍵勝利；陳俊秀表示，林泓育因傷缺陣，大家都想辦法要把戰力補起來。



陳俊秀今天比賽單場5個打數都敲安打，首局敲安，3局敲出單場第2安，送回球隊追平分，4局球隊2比1領先時再敲二壘打，替球隊送回第3分，6局敲出個人本季第8轟，替球隊多添2分保險分，7局再敲二壘打，是球隊拿勝功臣。



差一支三壘打就能完成完全打擊紀錄，陳俊秀笑說：「除非外野手跌倒」，他解釋，在他攻擊時，對方野手都會守得比較深，所以不會特別去追求三壘打，今天單場5支安打是運氣好，前面兩個打席有敲出安打，後面上場打擊也會比較有信心。



桃猿隊主力中心打者「小胖」林泓育先前因傷下二軍，今天才回到一軍，陳俊秀特別提到，林泓育缺陣，「大家都知道要想辦法把他的缺補起來，這段期間不斷在嘗試，想辦法把好的東西帶上球場」，也慢慢收到不錯的成效。



陳俊秀本季打擊狀況一直維持的不錯，他透露今年再打擊姿勢上有些微調，過去打擊會蹲比較低，攻擊範圍比較小，今年打擊時蹲得比較高，擊球的攻擊面也跟著變大，今天賽後打擊率升至3成84，目前中職打擊率排行第2。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070603