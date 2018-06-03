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桃猿動紫大盛音樂祭最終章 任賢齊嗨唱[圖輯]

發稿時間：2018/06/03 23:18

最新更新：2018/06/03 23:32

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中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，3日賽後邀請歌手任賢齊熱情開唱。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，3日賽後邀請歌手任賢齊熱情開唱。中央社記者張新偉攝　107年6月3日

（中央社記者張新偉桃園3日電）中職Lamigo桃猿隊年度主題活動「動紫大盛音樂祭」1日起連續3天在桃園舉行，週日最終場由歌手任賢齊開唱，全場熱情合唱。

當任賢齊經典歌曲「再出發」的前奏一響起，立刻炒熱現場氣氛，任賢齊更走上看台與球迷互動，接著登上全猿主場地標「小飛機」嗨唱，將氣氛帶到最高點。

任賢齊表示，第3次來到球場終於看到桃猿贏球，也讓他洗刷敗戰歌手稱號；由於自己也曾是運動員，看到球迷的熱情，直說自己是個很幸福的歌手，歌曲讓大家都喜歡，球迷也都會唱，能與眾人一起互動真的很感動。

除了獨唱炒熱氣氛，任賢齊也與桃猿球星陳禹勳、郭嚴文合唱「愛拚才會贏」，再與劉時豪、吳丞哲與林國裕一起合唱「對面女孩看過來」，讓現場球迷看到球員不同平常的一面。

前LamiGirls成員Lily盧瑮莉與樂團山的孩子今天則在場邊演唱，帶動氣氛。Lily表示，看見場邊有球迷高舉看板為她加油，讓她有種回娘家的感覺，期待有天也能在球場開唱。

Lamigo桃猿隊1日至3日舉辦動紫大盛音樂祭，並打造「歡樂傳奇」、「情歌傳奇」、「搖滾傳奇」3大經典之夜，3天下來共吸引3萬1932名球迷進場。

一連3天活動分別邀請小男孩樂團、山的孩子樂團、林子麟、原子邦妮、吳蓓雅PiA、拾音、北七樂團、張智成、任賢齊、Tank呂建中與李聖傑等人輪番演出，精彩萬分。1070603

中華職棒Lamigo桃猿隊主辦動紫大盛音樂祭，3日進入活動第3天，賽後邀請歌手任賢齊（右起）與球星陳禹勳、郭嚴文一起合唱「愛拚才會贏」。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊主辦動紫大盛音樂祭，3日進入活動第3天，賽後邀請歌手任賢齊（右起）與球星陳禹勳、郭嚴文一起合唱「愛拚才會贏」。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，3日邀請歌手任賢齊（右起）開唱，球星劉時豪、吳丞哲與林國裕也一起合唱。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，3日邀請歌手任賢齊（右起）開唱，球星劉時豪、吳丞哲與林國裕也一起合唱。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，3日賽後邀請歌手任賢齊演唱多首經典曲目，吸引全場歌迷跟著合唱。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，3日賽後邀請歌手任賢齊演唱多首經典曲目，吸引全場歌迷跟著合唱。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，3日賽後邀請歌手任賢齊（中）登上球場小飛機開唱，吸引全場球迷跟著合聲。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，3日賽後邀請歌手任賢齊（中）登上球場小飛機開唱，吸引全場球迷跟著合聲。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊3日持續在桃園球場舉辦第3天的動紫大盛音樂祭，賽後邀請歌手任賢齊（中）帶來多首經典歌曲，球場瞬間變成大型KTV。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊3日持續在桃園球場舉辦第3天的動紫大盛音樂祭，賽後邀請歌手任賢齊（中）帶來多首經典歌曲，球場瞬間變成大型KTV。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，3日比賽5局中場邀請由啦啦隊LamiGirls成員組成的「Lamigo熱音社」嗨唱。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，3日比賽5局中場邀請由啦啦隊LamiGirls成員組成的「Lamigo熱音社」嗨唱。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊3日持續在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，邀請前LamiGirls成員Lily盧瑮莉（中）與樂團「山的孩子」在場邊演唱，炒熱氣氛。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊3日持續在桃園球場舉辦動紫大盛音樂祭，邀請前LamiGirls成員Lily盧瑮莉（中）與樂團「山的孩子」在場邊演唱，炒熱氣氛。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，3日活動第3天適逢週日，共吸引1萬183名球迷進場共襄盛舉，並為支持球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，3日活動第3天適逢週日，共吸引1萬183名球迷進場共襄盛舉，並為支持球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊3日持續在桃園球場舉辦第3天的動紫大盛音樂祭，賽前邀請來自出身屏東牡丹排灣族的原民歌手林子麟開唱，並為比賽開球。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊3日持續在桃園球場舉辦第3天的動紫大盛音樂祭，賽前邀請來自出身屏東牡丹排灣族的原民歌手林子麟開唱，並為比賽開球。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊3日晚間在桃園球場進行賽事，桃猿終場以8比2擊敗統一，拿下2連勝，續保聯盟首位，賽後桃猿選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊3日晚間在桃園球場進行賽事，桃猿終場以8比2擊敗統一，拿下2連勝，續保聯盟首位，賽後桃猿選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊（圖）3日晚間在桃園球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿終場以8比2拿下2連勝，續保聯盟首位，勝差也增加至2場。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊（圖）3日晚間在桃園球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，桃猿終場以8比2拿下2連勝，續保聯盟首位，勝差也增加至2場。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，3日賽前專屬啦啦隊LamiGirls以活力熱舞開場，炒熱氣氛。中央社記者張新偉攝　107年6月3日中華職棒Lamigo桃猿隊1日起連續3天在桃園主場舉辦動紫大盛音樂祭，3日賽前專屬啦啦隊LamiGirls以活力熱舞開場，炒熱氣氛。中央社記者張新偉攝　107年6月3日
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