法網賽 茲韋列夫首度挺進大滿貫賽8強

（中央社巴黎3日綜合外電報導）德國第2種子茲韋列夫今天演出在本屆法國網球公開賽第3次後來居上好戲，經過5盤激戰險勝俄羅斯對手卡察諾夫，首度躋身大滿貫賽8強賽。



21歲的茲韋列夫（Karen Khachanov）在第4輪比賽最後大展身手，以4比6、7比6（7比4）、2比6、6比3和6比3擊敗卡察諾夫（Alexander Zverev），第12次嘗試終於挺進大滿貫賽8強，下一戰將遭遇奧地好手提姆（Dominic Thiem）。



24歲的第7種子提姆是以6比2、6比0、5比7和6比4擊退日本男網一哥錦織圭，連續第3次闖入法網賽8強。他是今年唯一曾在紅土球場擊敗過西班牙10度法網冠軍納達爾（Rafael Nadal）的好手。



在女子單打方面，美國第10種子史蒂芬斯（Sloane Stephens）以6比2和6比0直落2盤，擊敗愛莎尼亞的孔塔薇特（Anett Kontaveit），首度晉級法國公開賽8強賽。



美國第13種子基斯（Madison Keys）也以6比1和6比4輕取羅馬尼亞的布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu），首度晉級法網8強賽。



哈薩克排名世界第98的選手普汀塞娃（Yulia Putintseva）則爆出冷門，以6比4和6比3擊敗捷克26種子史翠可娃（Barbora Strycova），第2次挺進法網賽8強。（譯者：林治平）1070604