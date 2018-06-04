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喬科維奇和茲韋列夫法網挺進 4強賽可能遭遇

發稿時間：2018/06/04 03:06

最新更新：2018/06/04 03:06

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）塞爾維亞前球王喬科維奇今天在法國網球公開賽創紀錄地第12度挺進8強賽。德國第2種子茲韋列夫則鏖戰5盤才險勝對手。兩人可能在4強賽遭遇。

法新社報導，21歲的茲韋列夫（Alexander Zverev）第4輪比賽最後大展身手，以4比6、7比6（7/4）、2比6、6比3和6比3擊敗俄羅斯對手卡察諾夫（Karen Khachanov），首度躋身大滿貫賽8強賽。

茲韋列夫下一戰將遭遇奧地好手提姆（Dominic Thiem）。24歲的第7種子提姆是以6比2、6比0、5比7和6比4擊退日本男網一哥錦織圭，連續第3次闖入法網8強。

20種子喬科維奇（Novak Djokovic）則以6比3、6比4、6比2輕取西班牙老將佛達斯柯（Fernando Verdasco），創紀錄地第12度挺進法網8強賽，下一戰將遭遇義大利對手切奇納托（Marco Cecchinato）。

在女單方面，美國第10種子史蒂芬斯（Sloane Stephens）以6比2和6比0直落2盤，擊敗愛莎尼亞的孔塔薇特（Anett Kontaveit）。

美國第13種子基斯（Madison Keys）也以6比1和6比4輕取羅馬尼亞的布莎尼斯古（Mihaela Buzarnescu）。史蒂芬斯和基斯都是首度晉級法網8強賽。

哈薩克排名世界第98的選手普汀塞娃（Yulia Putintseva）則爆出冷門，以6比4和6比3擊敗捷克26種子史翠可娃（Barbora Strycova），第2次挺進法網8強。基斯下一場對上普汀塞娃。

美國名將小威廉絲（Serena Williams）下一役將迎戰俄羅斯女將莎拉波娃（Maria Sharapova），這場比賽備受矚目。兩人生涯曾交鋒21次，小威除了取得19勝2負輝煌戰績，目前更保持18連勝。

曾3度在法網封后的小威產後復出；2016年遭禁賽處分的莎拉波娃則是時隔3年再戰法網。（譯者：何宏儒）1070604

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