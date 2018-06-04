天使3比1勝遊騎兵 大谷翔平有敲安

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊3日以3比1在自家擊敗德州遊騎兵隊。天使隊日籍投打二刀流好手大谷翔平（中），此戰擔任第5棒指定打擊，3打數1安打，被三振1次。（共同社提供）

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊今天靠先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）6局僅被敲4安無失分好投，加上打擊都能適時發揮，終場3比1在自家擊敗德州遊騎兵隊。



天使隊日籍投打二刀流好手大谷翔平，此戰擔任第5棒指定打擊，3打數1安打，被三振1次。



天使隊今天全場僅打出4支安打，但其中一支是瓦布威納（Luis Valbuena）的2分打點二壘安打，還有一支厄普頓（Justin Upton）的陽春砲，已足夠讓天使隊贏得此戰。



史凱格斯被遊騎兵隊韓籍強棒秋信守敲出2支二壘安打，另投出3次保送，但讓遊騎兵6次得點圈打擊機會都無功而返，力保不失分。



天使隊靠2局下的攻勢奠定勝基。大谷擊出一壘安打，柯札特（Zack Cozart）也敲安，一出局分占1、2壘，隨後瓦布瑞納的二壘打送回壘上兩人，天使取得2比0領先。



厄普頓6局下補上陽春全壘打，本季第12轟，天使3比0領先。遊騎兵只在8局上由馬札拉（Nomar Mazara）敲出陽春砲破蛋。（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070604