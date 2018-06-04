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NBA勇士狂勝騎士 總冠軍系列賽2比0[影]

發稿時間：2018/06/04 10:42

最新更新：2018/06/04 12:00

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美國職籃NBA總冠軍賽第2戰，衛冕軍金州勇士隊在主場以122比103大勝克里夫蘭騎士，系列賽取得2比0領先。（圖取自NBA推特twitter.com/NBA）美國職籃NBA總冠軍賽第2戰，衛冕軍金州勇士隊在主場以122比103大勝克里夫蘭騎士，系列賽取得2比0領先。（圖取自NBA推特twitter.com/NBA）

（中央社加州奧克蘭3日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞，今天砍進9記三分彈，刷新總冠軍賽史單場三分球紀錄，勇士終場122比103擊敗克里夫蘭騎士，距拿下4年內第3座總冠軍只有2勝之遙。

法新社報導，今天一路領先的勇士贏球後，7戰4勝制的總冠軍系列賽已取得2比0領先；第3與第4戰將於6日及8日轉往克里夫蘭。

柯瑞（Stephen Curry）說：「我們必須帶著同樣的專注力到克里夫蘭；能成為總冠軍賽史單場投進最多三分球的球員，感覺真的很特別。」現年30歲的柯瑞，打破了前波士頓塞爾蒂克隊球星艾倫（Ray Allen）2010年所創總冠軍戰單場8記三分球的紀錄。

柯瑞全場26投11中，三分球17投9中，砍進33分，另有7籃板與8助攻。杜蘭特（Kevin Durant）26分、湯普森（Klay Thompson）20分，麥吉（JaVale McGee）也有12分。

騎士隊巨星詹姆斯（LeBron James）攻下29分，另有13助攻與9籃板；洛夫（Kevin Love）22分10籃板。

首戰出大紕漏害騎士失掉贏球機會的史密斯（J.R. Smith），今晚只要站上罰球線，勇士球迷就對他高喊MVP（最有價值球員），極盡挖苦之能事。史密斯今天9投2中，全場只有5分。

騎士隊在第3節3度將比分追到只差5分，但勇士隊仍帶著90比80的領先進入第4節，並在第4節一舉將比分拉開。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070604



Dubs Win Game 2

Dubs take Game 2 to bring the series to 2-0!

Golden State Warriors 發佈於 2018年6月3日



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