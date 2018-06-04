陳禹勳明星賽新招保密 廖健富最年輕先發

中華職棒4日舉行明星對抗賽票選名單公布記者會，邀請明星白隊人氣王「恰恰」彭政閔（右）、明星紅隊人氣王陳禹勳（左）公布兩隊球員名單，邀請球迷7月7日、8日一同進場觀戰。中央社記者謝佳璋攝 107年6月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職棒明星對抗賽今天公布票選先發名單，陳禹勳拿下明星紅隊人氣王，對於明星賽會不會有什麼新招保密到家，捕手廖健富成為明星賽最年輕票選先發球員。



中華職棒明星對抗賽將於7月7日、8日於天母棒球場舉行，今天公布票選先發名單，明星白隊彭政閔寫下明星賽人氣王14連霸紀錄，明星紅隊人氣王則是投手陳禹勳；彭政閔記者會上拋出震撼彈，直言今年將是最後一次打明星賽。



陳禹勳表示，選手都會有退下來的一天，「但是剛剛聽到還是嚇了一跳，學長還可以再繼續打」；對於拿下明星紅隊人氣王，陳禹勳說，可能因為救援投手的人選不多，所以才能拿下比較多票。



陳禹勳先前在明星賽中都會模仿其他球星動作，被問起今年有沒有什麼新招，他表示當然會有，包括節奏快慢、正投、側投等，至於要模仿誰則是保密到家。



陳禹勳拿下12萬8015票，為明星紅隊人氣王，他在記者會上感謝支持他的網友及進場加油的球迷，也謙虛表示，明星賽人氣王只有一個，就是彭政閔，「有這個榮幸一起站在這裡、蠻開心的」。



明星紅隊捕手廖健富，首度參加票選就拿下超過10萬票，屆時將以19歲又282天成為中職明星賽最年輕票選先發球員，而中職明星賽最年輕出賽球員為中信兄弟陳子豪，當時以18歲又364天在明星賽中出賽。



明星紅隊先發球員名單，先發投手王溢正、中繼投手林柏佑、救援投手陳禹勳、捕手廖健富、一壘手陳俊秀、二壘手郭嚴文、三壘手蔣智賢、游擊手林承飛、指定打擊胡金龍，外野手王柏融、林哲瑄和高國輝。



明星白隊先發球員名單，先發投手陳琥、中繼投手鄭凱文、救援投手陳韻文、捕手高志綱、一壘手彭政閔、二壘手吳桀睿、三壘手郭阜林、游擊手陳傑憲、指定打擊周思齊，外野手張志豪、詹子賢和蘇智傑。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070604