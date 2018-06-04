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美國女子高球公開賽 徐薇淩名列第5

發稿時間：2018/06/04 16:58

最新更新：2018/06/04 16:58

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（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣旅美高球女將徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）美國女子高球公開賽4回合打完，累積以低於標準2桿的286桿並列第5，寫下個人在大賽最佳戰績。

總獎金500萬美元（約新台幣1.5億）的美國女子高球公開賽，是LPGA年度獎金最高的比賽，也是LPGA年度5大賽當中的第3場，泰國女將艾利亞（Ariya Jutanugarn）在最終回差點浪費4桿領先優勢，靠著延長賽險勝南韓好手金孝周，以低於標準11桿的277桿，繼2016年英國公開賽後，奪得生涯第2場大賽冠軍。

徐薇淩今天排名原有機會繼續向上攀升，她在前9洞就已打下2個博蒂，第11洞捕獲全場第3隻小鳥，可惜最後7洞吞下3個柏忌，把之前攢進的桿數全部吐了回去，最後僅以平標準的72桿完賽。

賽後徐薇淩坦言，她在第13洞與第16洞的兩個標準3桿短洞，都有抓鳥機會，沒想到都花了3推才脫身，這兩洞沒能守住，也影響到心情，最後收尾的第18洞開球就進沙坑，是桿數持平主因。

總體而言，徐薇淩認為自己能在大賽中排名搶進前10，感覺還是很開心，畢竟這是她第一次晉級美國女子高球公開賽，就能排到第5，「看得到這幾年自己的進步，也感覺蠻欣慰的」。

至於台灣一姊盧曉晴，今天沒有打下任何小鳥，僅吞下2個柏忌，以高於標準2桿的74桿完賽，4回合累計以高於標準5桿的293桿並列27名。（編輯：唐聲揚）1070604

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