/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： F-16漢光演習六四萬安演習
>rss

林德福盼強化選手退役輔導 專任教練為主軸

發稿時間：2018/06/04 17:31

最新更新：2018/06/04 17:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣舉重名將許淑淨昨在臉書上拋出退休震撼彈，未來將轉任國訓中心教練，體育署長林德福今天表示，未來會強化台灣績優運動員退役輔導，轉任學校專任教練是主要方向。

林德福今表示，許淑淨是台灣首位在奧運拿下2面金牌的選手，他深知許淑淨滿身舊傷，仍帶著傷勢征戰，並替台灣帶來很多榮耀，「我要感謝許淑淨這些年來對台灣體育的付出，也祝福她身體可以養好，繼續提攜台灣舉重的下一代。」

看到許淑淨的退休，林德福也有感而發，認為國家能為運動員做的可以更多，專任教練就是選手退役轉職的重要一環，「我過去在擔任體委會主委的時候，就把專任運動教練放到國體法裡面，依照教育人員任用條例，所以現在的專任教練，才能比照教育人員。」

不過林德福透露，這些年來各縣市在專任運動教練的聘用，至今仍未滿編，全台仍有超過200多個缺額，他已和各縣市洽談，希望能在109年12月前，補齊這些缺額。

去年全台各縣市申請增聘專任教練人數為55人，林德福推估今年應會再增加60人，此外未來會透過專案方式，每年給國家運動訓練中心20名教練，總額為80人，他希望這些國家培養的優秀運動員，在退役後仍能貢獻自己的專業能力與技術。

此外今年台灣將正式啟動，中華男足要在未來6年內，世界排名擠進前100名計畫，加上國中、高中與大專足球校隊倍增，教練需求量將會大增。

對此林德福透露，體育署已和全台170幾名擁有C、B級教練證的選手教練聯繫，目前已有50多人表態願意參加講習，未來體育署也將媒合這些專業人才進入校園，擔任學校足球隊教練。

此外林德福也將積極推對各縣市發展特色體育運動，未來將採用專案方式，額外增添50名專任教練，負責推動在地特色運動項目，他舉例就像屏東近年積極發展藤球，未來就能採用這項專案計畫申請專任運動教練，他並透露各縣市可在6月20日前向體育署提出申請。

並非所有退役運動員，都想轉任當教練，林德福也明白這個道理，他表示，目前已和許多企業接洽，國內預計有10家以上大型企業，願意提供超過120個職缺，體育署也願當中間人進行就業媒合，「目前至少有10名以上退役選手配對成功。」

林德福強調，政府在輔導運動員退役轉業，應該提供多元式的選擇，而非單一選項，他也希望選手在生涯尾聲，可以提前思考未來，按部就班做好轉職規劃與準備。（編輯：陳清芳）1070604

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP