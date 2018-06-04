林德福盼強化選手退役輔導 專任教練為主軸

（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣舉重名將許淑淨昨在臉書上拋出退休震撼彈，未來將轉任國訓中心教練，體育署長林德福今天表示，未來會強化台灣績優運動員退役輔導，轉任學校專任教練是主要方向。



林德福今表示，許淑淨是台灣首位在奧運拿下2面金牌的選手，他深知許淑淨滿身舊傷，仍帶著傷勢征戰，並替台灣帶來很多榮耀，「我要感謝許淑淨這些年來對台灣體育的付出，也祝福她身體可以養好，繼續提攜台灣舉重的下一代。」



看到許淑淨的退休，林德福也有感而發，認為國家能為運動員做的可以更多，專任教練就是選手退役轉職的重要一環，「我過去在擔任體委會主委的時候，就把專任運動教練放到國體法裡面，依照教育人員任用條例，所以現在的專任教練，才能比照教育人員。」



不過林德福透露，這些年來各縣市在專任運動教練的聘用，至今仍未滿編，全台仍有超過200多個缺額，他已和各縣市洽談，希望能在109年12月前，補齊這些缺額。



去年全台各縣市申請增聘專任教練人數為55人，林德福推估今年應會再增加60人，此外未來會透過專案方式，每年給國家運動訓練中心20名教練，總額為80人，他希望這些國家培養的優秀運動員，在退役後仍能貢獻自己的專業能力與技術。



此外今年台灣將正式啟動，中華男足要在未來6年內，世界排名擠進前100名計畫，加上國中、高中與大專足球校隊倍增，教練需求量將會大增。



對此林德福透露，體育署已和全台170幾名擁有C、B級教練證的選手教練聯繫，目前已有50多人表態願意參加講習，未來體育署也將媒合這些專業人才進入校園，擔任學校足球隊教練。



此外林德福也將積極推對各縣市發展特色體育運動，未來將採用專案方式，額外增添50名專任教練，負責推動在地特色運動項目，他舉例就像屏東近年積極發展藤球，未來就能採用這項專案計畫申請專任運動教練，他並透露各縣市可在6月20日前向體育署提出申請。



並非所有退役運動員，都想轉任當教練，林德福也明白這個道理，他表示，目前已和許多企業接洽，國內預計有10家以上大型企業，願意提供超過120個職缺，體育署也願當中間人進行就業媒合，「目前至少有10名以上退役選手配對成功。」



林德福強調，政府在輔導運動員退役轉業，應該提供多元式的選擇，而非單一選項，他也希望選手在生涯尾聲，可以提前思考未來，按部就班做好轉職規劃與準備。（編輯：陳清芳）1070604