大滿貫積分賽6/30登場 舞力引爆全台

（中央社記者龍柏安台北4日電）唐瑀恩與鄭宇哲是對不折不扣的「舞林高手」，兩人不僅是去年中正盃兒童一級拉丁與標準舞雙料冠軍，今年6月30日在台舉辦的台灣舞蹈節暨大滿貫積分賽，也將是兩人的舞台。



唐瑀恩的母親張夢澤是音樂人，媽媽原希望女兒跟她一起學音樂，沒想到寶貝偏偏沒興趣，看著電視上的舞者翩翩起舞，也興起學舞念頭，一跳之下不可自拔，每週要和拍檔鄭宇哲練舞4天。



談起和拍檔相遇過程，唐瑀恩豪氣地說：「下課後我在走廊看到男生就問，要不要跟我一起學跳舞。」一旁的媽媽笑說，瑀恩班上男生同學幾乎全問遍了，最後遇到隔壁班的鄭宇哲沒反對，兩人才一拍即合。



兩人一邊拌嘴也一起成長，鄭宇哲承認，跳舞難免會吵架，如果兩人喬不籠，才會請出教練來排解，唐瑀恩則說，有時拍檔講不聽，她就會上網找影片，用證據來說話。



運動舞蹈正式比賽，一定要男女配對，學校同學老愛拿兩人關係開玩笑，張夢澤笑說，9歲的女兒身體裡似乎住著一個老靈魂，面對同學的調侃，女兒竟能神回：「她們只是舞伴，不是老伴。」



兩人如今不但是國內運動舞蹈兒童二級十項全能國手，也將一起站上大舞台，參加2018年WDSF台灣舞蹈節暨大滿貫積分賽兒童二級公開組，兩人異口同聲表示，希望盡力做到最好，名次不會看太重。



2018年WDSF台灣舞蹈節暨大滿貫積分賽，將於6月30日與7月1日在台北體育館開跳，中華民國運動舞蹈總會會長劉渼麗表示，這是台灣相隔11年後，再次爭辦到這項大賽，屆時將有來自全球50組世界菁英名將來台獻藝，希望透過舉辦這項國際大賽，「讓舞力引爆全台灣。」（編輯：吳協昌）1070604