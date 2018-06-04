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好友勸回院治療 傅達仁心意已決安樂死

發稿時間：2018/06/04 21:16

最新更新：2018/06/04 21:28

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前體育主播傅達仁（右）面對好友的勸說，仍堅定希望在瑞士安樂死。（圖取自傅達仁臉書www.facebook.com）前體育主播傅達仁（右）面對好友的勸說，仍堅定希望在瑞士安樂死。（圖取自傅達仁臉書www.facebook.com）

（中央社記者龍柏安台北4日電）前體育主播傅達仁已抵達瑞士，預計當地時間6月7日將執行安樂死，他的好友前往瑞士找到他，勸他打消安樂死，繼續回院治療，但他強調：「我心已決，不會回頭。」

罹患胰臟癌末期的傅達仁，去年開始積極推動台灣安樂死立法，多次請願不成，他帶著家人飛往瑞士合法安樂機構「尊嚴」並成功入會，目前在等待執行安樂死的日期。

傅達仁今天在臉書（Facebook）發文，透露之前他做免疫治療，腫瘤醫院的總院長徐克成教授，以及潓美公司董事長林信湧一共出了新台幣200多萬，這次他們前往瑞士找到他，勸他回心轉意，希望他能打消安樂死念頭，繼續回院治療。

傅達仁因腸腹絞痛無法見人，只好先由兒女幫忙接待，約好隔天再見，他見到好友林信湧後相擁而泣，也和徐克成及其家人一塊用餐，他強調，「我心已決，不會回頭，我的家人都在陪伴著我，心中平安、沒有遺憾」。

傅達仁也寫下：「再見各位台灣的朋友，弟兄姊妹，來世再相見，如果你心裡有我、死亡就不是離別。」（編輯：張芷瑄）1070604

傅達仁發佈於 2018年6月4日



延伸閱讀》歐洲僅4國允許安樂死 法國慎重辯論中

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關鍵字： 傅達仁安樂死
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