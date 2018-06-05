詹詠然晉4強 法網混雙生涯最佳成績

（中央社記者李晉緯台北5日電）台灣網球女將詹詠然和搭檔在大滿貫的法網混雙歷經決勝的搶十逆轉擊敗對手，成功闖進4強，這是詹詠然在法網混雙的生涯最佳成績。



詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）的組合，名列這次法網混雙第2種子，兩人在混雙8強賽，對上美國女將馬莉卡（Nicole Melichar）與奧地利選手培亞（Alexander Peya）的組合。



比賽開打後，雙方前4局各自保發，以2比2打平，但詹詠然/迪格在第5局、第7局的發球局遭破，先以2比6讓出首盤。



次盤雙方在前9局各自保發，詹詠然/迪格以5比4領先時，在第10局終於破發成功，以6比4拿下，並扳平戰局。



決勝的搶十，詹詠然/迪格一度以5比1領先，但一陣拉鋸後雙方以6比6戰平，所幸詹詠然/迪格穩住陣腳，以10比7鎖定勝利。



在先丟首盤後，詹詠然/迪格逆轉擊敗對手，成功挺進4強，下一戰兩人將遭遇的是德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）和哥倫比亞選手法拉（Robert Farah）的組合。



在本次法網闖進4強，這是詹詠然生涯在法網混雙的最佳成績，過去她在4大滿貫中，在混雙的最佳成績，是2011年在澳網拿下的亞軍。（編輯：張銘坤）1070605