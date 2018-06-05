埃及公布世界盃23人名單 薩拉赫名列其中

（中央社記者李晉緯台北5日電）在歐冠盃傷退的「埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah）為趕上世界盃正積極治療、復健，但他仍名列埃及前進14日開踢的俄羅斯世界盃23人名單中。



英格蘭足球超級聯賽名門利物浦25歲的前鋒薩拉赫，在5月27日凌晨進行的歐冠盃決賽中，與西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里後衛拉莫斯（Sergio Ramos）爭球時受傷，當時薩拉赫在比賽開踢半小時後就傷退，也讓利物浦無緣歐冠盃冠軍。



薩拉赫的肩傷當時被認為頗嚴重，一度也傳出他將無法征戰世界盃的消息，但他本人始終保持樂觀，並隨即赴西班牙就醫，希望趕上這次的世界盃。



經埃及隊醫評估，薩拉赫復原的時間不會超過3週，這讓可望只缺席1場比賽的薩拉赫，仍名列埃及的23人名單中。



在埃及23人名單公布前，薩拉赫在社群媒體上放上自己鍛鍊受傷左肩的照片，並說自己「感覺不錯」，先前埃及足協也表示薩拉赫正積極調整，期待能盡快和隊友會合。



本屆俄羅斯世界盃14日開踢，埃及和地主俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏拉圭同在A組，埃及的首戰將是15日對上烏拉圭的比賽，19日埃及將對上東道主俄羅斯、25日再出戰沙烏地阿拉伯。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070605