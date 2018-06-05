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打進高球大賽美國公開賽 俞俊安：夢想成真

發稿時間：2018/06/05 17:38

最新更新：2018/06/05 17:51

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zoom in 台灣業餘高球小將俞俊安5日在美國公開賽資格賽一天打完36洞，最終以兩輪總計低於標準桿8桿，135桿的成績排名第一，搶下美國公開賽門票。他賽後表示，這是夢想成真的感覺。（俞俊安提供）中央社記者李晉緯傳真　107年6月5日台灣業餘高球小將俞俊安5日在美國公開賽資格賽一天打完36洞，最終以兩輪總計低於標準桿8桿，135桿的成績排名第一，搶下美國公開賽門票。他賽後表示，這是夢想成真的感覺。（俞俊安提供）中央社記者李晉緯傳真　107年6月5日

（中央社記者李晉緯台北5日電）台灣業餘高球小將俞俊安今天在美國公開賽資格賽一天打完36洞，並以兩輪低於標準桿8桿的135桿的成績排名第一，並打進高球4大賽之一的美國公開賽，他說，這是夢想成真的感覺。

美國高爾夫協會（USGA）主辦，高球界4大賽之一的美國公開賽，將於當地時間6月14日起在美國紐約的長島進行，賽事的資格賽也於當地時間5月21日在日本、6月4日在美國與英格蘭舉辦共12場，總計發出74張入場券。

目前就讀美國亞利桑那大學的俞俊安，今天在美國舊金山進行的資格賽中，於首輪打出7鳥、1柏忌，低於標準桿6桿的65桿，末輪打出3鳥、1柏忌，低於標準桿2桿的70桿，最終以兩輪總計低於標準桿8桿的135桿成績，在86名參賽選手中排名第一，搶下美國公開賽門票。

俞俊安生涯4次參加資格賽、首度拿下美國公開賽參賽權的他賽後表示，心情就是一種夢想成真的感覺，「我從小就一直夢想著打美國公開賽，現在終於有機會可以去了」。

對於下週開打的美國公開賽，俞俊安表示，之後還是要繼續努力，希望能在美國公開賽裡打出好成績。

台灣目前唯一在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）打拚的潘政琮，2011年、2013年曾以業餘選手身分參加美國公開賽，轉職業後也在2015年、2017年兩度獲得參賽資格。

這次潘政琮參加在美國俄亥俄州進行的資格賽，他在首輪打出4鳥、2柏忌，低於標準桿2桿的70桿，末輪打出3鳥、1鷹、2柏忌，低於標準桿3桿的69桿，最終交出兩輪總計低於標準桿5桿的139桿成績，1桿之差與美國公開賽擦身而過。（編輯：張芷瑄）1070605

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