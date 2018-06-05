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華南金控盃青少棒賽 新北台北率先晉4強

發稿時間：2018/06/05 20:01

最新更新：2018/06/05 20:01

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（中央社記者謝靜雯台北5日綜合報導）華南金控盃全國青少棒錦標賽，新北市隊王牌投手陳浩恩今天投4局僅被敲1支安打，率隊以8比0擊敗嘉義市、搶進4強；台北市隊比賽後半段搶分，以15比11勝桃園市、晉級4強。

新北市隊勝部賽事與嘉義市交手，由陳浩恩先發，總計用55球投4局，僅在4局1人出局後，被敲出1支安打，總計投出6次三振、無失分，林旺熙5局後援穩守，沒讓對手有機會拿下分數。

新北市隊今天比賽局局有得分攻勢，首局靠著觸身球保送、短打推進、董子恩適時安打拿下第1分，2局接連安打、失誤再添2分，3局新北市靠著接連保送、安打，單局攻下4分、奠定勝基，4局再拿下全場第8分。

台北市隊勝部與桃園市隊交手，兩隊形成打擊戰，兩隊都敲出雙位數安打，台北市隊首局靠著接連3支安打、3次保送、1次失誤，先取得4分領先，桃園市下半局靠著保送、接連安打、暴投，追回2分。

兩隊比賽前半段攻勢互有往來，台北市隊1到7局僅第4局沒有得分，桃園市隊得分攻勢集中在前半段，1到5局、局局得分，兩隊5局打完台北市隊13比11領先，桃園市最後2個半局受制於台北市隊投手壓制，僅敲出1支安打、追分不及，吞下敗仗。

新北市隊與台北市隊今天在勝部比賽拿勝，率先搶下4強門票，另外2張4強門票要等8日才確定，4強戰9日舉行，冠軍10日出爐；華南金控盃全國青少棒錦標賽為2018年U15世界青少棒錦標賽國內選拔賽。（編輯：張芷瑄）1070605

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