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王維中挨2轟吞本季第4敗 NC恐龍4連敗

發稿時間：2018/06/05 20:57

最新更新：2018/06/05 20:57

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（中央社記者謝靜雯台北5日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中，在球團總教練異動後首戰扛先發，對樂天巨人先發被李大浩、孫兒葉接連敲出全壘打，投5局失7分責失分，球隊以6比12吞敗，王維中吞下本季第4敗。

今天王維中首局面對首名打者就投出保送，但抓下盜壘跑者，再讓對手接連敲出滾地球，連抓2個出局數，沒讓樂天巨人隊有機會拿下分數。

2局王維中面對首名打者李大浩就被敲出全壘打，這也是李大浩個人本季第14轟，王維中接著回穩，連抓3個出局數；4局NC恐龍隊守備出狀況，王維中面對首名打者投出保送，接著被敲出安打，隊友守備失誤，故意四壞保送李大浩後，被敲出安打、滾地球，單局失掉3分。

王維中5局2人出局後被孫兒葉敲出3分砲，今天總計用78球投5局被敲6支安打，單場挨2轟為韓職生涯首次，失掉7分皆為責失分，為生涯單場最多責失分，最快球速148公里。

NC恐龍隊5局打完僅敲出2支安打，1分都沒能拿下，王維中5局投完，球隊0比7落後時退場；樂天巨人隊孫兒葉今天打擊手感佳，7局再敲出個人單場第2轟。

NC恐龍隊6局靠著李沅宰2分砲破蛋，8局再靠著安打，接連5次四死球、暴投、野選，單局再追4分，但追分不及、吞下敗仗；NC恐龍隊吞下近期4連敗，王維中吞下個人本季第4敗，也是近期先發出賽3連敗，本季戰績4勝4敗。（編輯：張芷瑄）1070605

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