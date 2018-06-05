把夜市搬到球迷會 林書豪最愛豬血糕

美國職籃（NBA）台裔球星林書豪5日化身為「林老闆」，將夜市搬到球迷會與粉絲同樂，他說，夜市是台灣的文化，他很喜歡逛夜市，也透露他最愛的夜市美食是豬血糕。中央社記者李晉緯攝 107年6月5日

（中央社記者李晉緯台北5日電）美國職籃（NBA）台裔球星林書豪今天晚間化身成「林老闆」，把夜市搬到球迷會與粉絲同樂，他說曾一次花100元美金（約新台幣2950元）玩遊戲，也透露他最愛的夜市美食是豬血糕。



國泰夢想豪小子「林家夜市」球迷會，今天在台北西門町進行，限量600個參加名額索取一空，即便現場下起不小的雨，但粉絲仍早早到場卡位。



林書豪在活動現場化身「林老闆」，擺出烤香腸、豬血糕、蔥餅、甘蔗汁、豆花等夜市小吃的攤位，還有套圈圈、丟沙包、籃球九宮格、射氣球的遊戲攤與球迷同樂。



林書豪現場也抽出幸運球迷，跟他一起挑戰4個遊戲，在經過2個遊戲「暖身」後，林書豪在籃球九宮格、射氣球力壓粉絲勝出。



林書豪表示，每年回台灣都看到許多粉絲的支持，尤其今年他受傷沒有太多表現，儘管今天現場仍下著雨，大家還撐傘、穿著雨衣到場，讓他覺得特別有意義，他非常感謝球迷的支持，也希望每年都有這樣的活動。



談到辦「林家夜市」的想法，林書豪說，夜市是台灣的文化，他也很喜歡逛夜市，但是之前怕麻煩經紀人、保全，都只能自己偷偷去，這次索性就把夜市搬到球迷會，和粉絲一起同樂。



此外，林書豪透露，他過去曾經一次花了超過100元美金在夜市玩遊戲，當時贏了不少玩偶，「還沿路送給小朋友了」。



至於自己最喜歡的夜市美食，林書豪說：「我很喜歡吃豬血糕，小時候爸媽會做，上高中後變成我們會自己做，加辣椒醬、花生粉的最好吃」。（編輯：張芷瑄）1070605



