兄弟對戰桃猿3連勝 楊志龍收下生涯首勝

（中央社記者謝靜雯台北5日綜合報導）中職中信兄弟隊黃鈞聲今天單場2安、4打點，楊志龍中繼4.2局好投，率隊以9比4擊敗Lamigo桃猿隊，楊志龍拿下個人中職生涯首勝，兄弟拿下與桃猿對戰3連勝。



今天比賽桃猿隊首局就有攻勢，靠著郭嚴文二壘打、陳俊秀安打，開賽先拿1分，兄弟隊下半局靠著王威晨二壘打、短打推進、滾地球送回追平分，2局桃猿隊藍寅倫敲出個人本季第5轟，替球隊取得2比1領先。



兩隊5局打完桃猿3比2領先，兄弟隊6局再起攻勢，靠著保送、接連7支安打，單局打了12人次，攻下7分大局、奠定勝基。



兄弟隊林智勝本季遲至5月31日才回到一軍，今天賽前總計4場出賽，9個打數沒有敲出安打，今天先發打第7棒，5局敲出個人本季一軍首支安打。



兄弟隊今天由陳琥先發，投4局被敲6支安打，失掉3分（2分責失分），楊志龍5局接手中繼，總計投4.2局僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，替球隊穩守戰局，讓球隊比賽後半段有反攻機會，也拿下個人中職生涯首勝。



黃鈞聲今天單場4打數敲出2支安打，貢獻4分打點，獲頒單場最有價值球員，黃鈞聲表示，近期打擊狀況越來越好，「感謝教練團幫忙調整，才能有機會幫助球隊拿下今天的勝利」。



黃鈞聲今天先發蹲捕，談起今天2名年輕投手陳琥、楊志龍的表現，黃鈞聲表示，「他們都是很有潛力的投手，只要給他們時間，相信他們會越來越好」。



兄弟隊上半已經確定被淘汰，今天擊敗目前戰績排名中職首位的桃猿隊，讓富邦悍將隊上半季淘汰指數停留在1；悍將隊明天與統一獅隊交手，若輸球淘汰指數歸零，將成為上半季第2支被淘汰的球隊。（編輯：張芷瑄）1070605