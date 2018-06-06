NBA總冠軍賽第3戰 騎士將啟用胡德盼止敗

（中央社記者龍柏安6日綜合報導）美國職籃（NBA）總冠軍系列賽第3戰，將於台灣時間明天上午9時在克利夫蘭登場，回到主場的騎士背水一戰，將啟用替補球員胡德，希望他能提供球隊欠缺的火力。



衛冕軍勇士在總冠軍系列賽主場連拿2勝，第3戰將回到騎士主場進行，下一戰也將決定總冠軍走勢，因為在季後賽7戰4勝制系列賽，從沒有任何一支球隊能從0比3劣勢下逆轉封王（或晉級）。



根據ESPN統計，這是詹姆斯（LeBron James）生涯第8次，由他所領軍的球隊季後賽以0比2落後，不過他曾3度率隊扭轉頹勢，順利拿下系列賽，和歐里（Robert Horry）與費雪（Derek Fisher）並列聯盟史上第1。



此外騎士在今年季後賽，除東區首輪曾在主場輸給溜馬，接下來他們主場拉出8連勝，而「詹皇」在這8場場均得分達39.9分，創下季後賽8連勝場均最高得分記錄，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在1990年效力公牛時所締造的39.1分。



詹姆斯的表現向來不需要擔心，但騎士總冠軍賽前2戰角色球員完全沒有發揮才是罩門，替補球員克拉克森（Jordan Clarkson）累積13投僅中3，頭號戰犯史密斯（J.R. Smith）19投僅5中，也是騎士陷入苦戰的主因。



為了解決這個問題，騎士打算把板凳上的得分後衛胡德（Rodney Hood），重新拉回輪替陣容裡，他在今年季後賽場均出賽僅13.8分鐘，能得到4.4分、1.1助攻與1.1籃板，不過騎士在沒招可變的情況下，只能壓寶在他身上。



勇士替補後衛李文斯頓（Shaun Livingston）受訪時坦言，客場作戰難度一定會增加，第3戰也可能是整個系列賽最難打的一場，不過他認為：「這會讓比賽更有趣，比賽的氣氛會很緊張，所以這將會是場很有趣的比賽。」（編輯：李錫璋）1070606