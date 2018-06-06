曾仁和吞第6敗 張進德單場3安打

（中央社記者黃巧雯台北6日綜合報導）旅美小熊隊3A投手曾仁和今天先發對洛磯隊3A，儘管投7.1局，本季最長，但因失5分（4分自責分），吞下本季第6敗；海盜隊2A捕手張進德單場3安打，打擊率破3成。



曾仁和前一役表現不佳，僅投4.2局退場，寫下本季最短先發紀錄，挨2轟、狂失6分，今天出戰洛磯隊，前4局封鎖對手攻勢，直到5局上被瓦萊卡（Pat Valaika）轟出陽春砲，才掉第1分。



曾仁和6局上遇到亂流，被敲出三壘安打和投出保送後，被盜壘和佛恩特斯（Josh Fuentes）擊出二壘安打，再失2分。



曾仁和7局上連續拿下3個出局數後，8局上被連續安打、三壘手守備發生失誤，無人出局攻占滿壘，讓打者揮成小飛球後，小熊隊決定換投。



曾仁和此役投7.1局，為本季最長局數，被敲出9安，包括1發全壘打，飆出7次三振，失5分（4分自責分），但因隊友打擊熄火，小熊隊終場以1比5落敗，苦吞本季第6敗。



效力美國職棒光芒隊3A投手胡智為今天對戰洋基隊3A，僅投2局，2局下因自己守備失誤和保送後，被敲出3支安打，丟4分（僅1分自責分），吞下第5敗，終場光芒隊3比6輸球。



紅襪隊3A野手林子偉、印地安人隊3A野手張育成今天打擊同樣都是揮出1支安打，雙雙收下3次三振。



海盜隊2A捕手張進德今天與費城人隊2A交手，4打數3安打猛打賞，連3場安打，還跑回1分，打擊率破3成、來到3成03。（編輯：李錫璋）1070606