國際網總冠軍晚宴 詹詠然合體辛吉絲

台灣網球女將詹詠然（中）與已退休的瑞士網球名將辛吉絲（Martina Hingis）（左2）共同出席國際網球總會（ITF）世界冠軍晚宴，並上台領取2017年世界冠軍獎項。（劉雪貞提供）中央社記者李晉緯傳真 107年6月6日

（中央社記者李晉緯台北6日電）台灣網球女將詹詠然與已退休的瑞士網球名將辛吉絲（Martina Hingis）在去年聯手摘下9座女雙冠軍，並成ITF年終世界冠軍，兩人今天在法國巴黎再度合體，一起領獎並接受眾人喝采。



今天上午（法國時間5日晚間）詹詠然與辛吉絲共同出席國際網球總會（ITF）世界冠軍晚宴，並上台領取2017年世界冠軍獎項，現場主持人提到，詹詠然是獲此殊榮的台灣第一人。



詹詠然表示，辛吉絲是她小時候的偶像，她說：「從對手的角色，到去年一起合作，並拿下許多冠軍，對我而言是一趟很精彩的旅程，希望對她也是。」



最後詹詠然提到：「辛吉絲就像魔術師，能讓搭檔成為更好的球員」，辛吉絲在聽完詹詠然的發言後，立刻上前回以擁抱、親吻，現場氣氛感人，也讓貴賓響起如雷掌聲。



辛吉絲退休前的最後一個女雙搭檔就是詹詠然，兩人在2017年9次打進決賽全部奪冠，其中包括在美網拿下，詹詠然生涯首座大滿貫冠軍。



辛吉絲、詹詠然去年先後登上並共享雙打世界球后寶座，也一起站上年終世界第一，並獲ITF2017年世界冠軍獎項，之後辛吉絲才風光退休。



仍持續在賽場奮鬥的詹詠然，目前在大滿貫之一的法網，與克羅埃西亞選手多迪格（Ivan dodig）聯手在混雙進到4強，創下她在法網混雙的最佳紀錄，今晚兩人將爭取法網混雙決賽門票。（編輯：李錫璋）1070606