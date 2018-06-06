/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate Spade川金會彭佳慧陳美伶
>rss

選手出國比賽怪癖多 零食滿抽屜浴巾不離身

發稿時間：2018/06/06 15:26

最新更新：2018/06/06 16:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 全國女子撐竿跳紀錄保持人吳家如，擁有一副纖細身材，不過私底下超愛吃，她拉開飯店電視櫃下的抽屜，有滿滿各式各樣的零食，她說：「如果抽屜空空，我的心也空空。」中央社記者龍柏安攝　107年6月6日全國女子撐竿跳紀錄保持人吳家如，擁有一副纖細身材，不過私底下超愛吃，她拉開飯店電視櫃下的抽屜，有滿滿各式各樣的零食，她說：「如果抽屜空空，我的心也空空。」中央社記者龍柏安攝　107年6月6日

（中央社記者龍柏安岐阜6日電）吳家如與林映彤這對好姊妹，不但是士林高商同學，兩人也是今年亞洲青年田徑錦標賽撐竿跳國手，情同姊妹的兩人出國比賽總住在同一間，不過兩個人的怪癖不太一樣。

全國女子撐竿跳記錄保持人吳家如，擁有一副纖細身材，但私底下超愛吃，每次出國比賽行李箱都要留一半來裝零食，她拉開飯店電視櫃下的抽屜，滿滿各式各樣的零食，並說：「如果抽屜空空，我的心也空空。」

這次吳家如到岐阜參加2018亞洲青年田徑錦標賽前，先前往靜岡移地訓練一週，「我帶來的早就全部吃完了，這些都是我在日本買的」，她透露，巧克力、起司、草莓和抹茶口味的零食，都是她的最愛，林映彤則說：「我不太喜歡抹茶和草莓，尤其是抹茶，吃了我頭會暈。」

除了愛吃的東西不同，出國必帶的東西也不一樣，林映彤透露，她有一條「小被被」，不論到各地比賽，甚至出門旅遊，都一定要帶著走，她說：「有一次我去花蓮玩，因為太急著出門沒有帶，我晚上睡起來就覺得很怪。」

林映彤口中的「小被被」，其實就是一條老浴巾，這條使用超過18年的浴巾，看得出歷史痕跡，甚至也是她嬰兒時期用的包巾，她笑說，只要睡覺都要抱著睡才安穩，「那種說不出的觸感讓我覺得很安心」。（編輯：張芷瑄）1070606

2018亞洲青年田徑錦標賽撐竿跳國手林映彤，有一條使用超過18年的「小被被」，不論到各地比賽，甚至出門旅遊，都一定要帶著走，只要睡覺都要抱著睡才安穩。中央社記者龍柏安攝　107年6月6日2018亞洲青年田徑錦標賽撐竿跳國手林映彤，有一條使用超過18年的「小被被」，不論到各地比賽，甚至出門旅遊，都一定要帶著走，只要睡覺都要抱著睡才安穩。中央社記者龍柏安攝　107年6月6日
2018亞洲青年田徑錦標賽撐竿跳國手林映彤，有一條使用超過18年的浴巾，不論到各地比賽，甚至出門旅遊，都一定要帶著走，她笑說，只要睡覺都要抱著睡才安穩。中央社記者龍柏安攝　107年6月6日2018亞洲青年田徑錦標賽撐竿跳國手林映彤，有一條使用超過18年的浴巾，不論到各地比賽，甚至出門旅遊，都一定要帶著走，她笑說，只要睡覺都要抱著睡才安穩。中央社記者龍柏安攝　107年6月6日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP