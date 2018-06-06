選手出國比賽怪癖多 零食滿抽屜浴巾不離身

全國女子撐竿跳紀錄保持人吳家如，擁有一副纖細身材，不過私底下超愛吃，她拉開飯店電視櫃下的抽屜，有滿滿各式各樣的零食，她說：「如果抽屜空空，我的心也空空。」中央社記者龍柏安攝 107年6月6日

（中央社記者龍柏安岐阜6日電）吳家如與林映彤這對好姊妹，不但是士林高商同學，兩人也是今年亞洲青年田徑錦標賽撐竿跳國手，情同姊妹的兩人出國比賽總住在同一間，不過兩個人的怪癖不太一樣。



全國女子撐竿跳記錄保持人吳家如，擁有一副纖細身材，但私底下超愛吃，每次出國比賽行李箱都要留一半來裝零食，她拉開飯店電視櫃下的抽屜，滿滿各式各樣的零食，並說：「如果抽屜空空，我的心也空空。」



這次吳家如到岐阜參加2018亞洲青年田徑錦標賽前，先前往靜岡移地訓練一週，「我帶來的早就全部吃完了，這些都是我在日本買的」，她透露，巧克力、起司、草莓和抹茶口味的零食，都是她的最愛，林映彤則說：「我不太喜歡抹茶和草莓，尤其是抹茶，吃了我頭會暈。」



除了愛吃的東西不同，出國必帶的東西也不一樣，林映彤透露，她有一條「小被被」，不論到各地比賽，甚至出門旅遊，都一定要帶著走，她說：「有一次我去花蓮玩，因為太急著出門沒有帶，我晚上睡起來就覺得很怪。」



林映彤口中的「小被被」，其實就是一條老浴巾，這條使用超過18年的浴巾，看得出歷史痕跡，甚至也是她嬰兒時期用的包巾，她笑說，只要睡覺都要抱著睡才安穩，「那種說不出的觸感讓我覺得很安心」。（編輯：張芷瑄）1070606





2018亞洲青年田徑錦標賽撐竿跳國手林映彤，有一條使用超過18年的「小被被」，不論到各地比賽，甚至出門旅遊，都一定要帶著走，只要睡覺都要抱著睡才安穩。中央社記者龍柏安攝 107年6月6日