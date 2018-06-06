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墨西哥征戰世足賽 傳30妓女為9國腳送行

發稿時間：2018/06/06 18:13

最新更新：2018/06/06 18:13

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（中央社墨西哥市5日綜合外電報導）足壇大事世界盃足球賽14日將在俄羅斯開踢，墨西哥足球國家隊9名球員今天被踢爆，在飛往歐洲前和約30名妓女開送別趴。

法新社報導，墨西哥八卦雜誌TVNotas報導，墨國世界盃代表隊2日在墨國阿茲特克體育場（Aztec Stadium）舉行的熱身友誼賽1比0擊敗蘇格蘭後，9名球員在首都墨西哥市的私人場所和眾多妓女開趴。

雜誌登出球員抵達派對現場的模糊照片，標題寫著「這是墨西哥隊真正的歡送派對」！

但墨西哥官員表示，涉及的球員不會遭懲處，因為他們是在自由時間參加派對。

墨西哥足球協會秘書長康屠（Guillermo Cantu）表示，這些球員不會被處罰，因為「他們沒有缺席練球」。

報導引述康屠的說法指出：「自由活動就是自由活動，一自由就會有那些風險。」

參與球員包括門將歐喬亞（Guillermo Ochoa）、前鋒希梅內斯（Raul Jimenez）、效力洛杉磯銀河隊的兄弟檔強納森‧杜桑托斯（Jonathan dos Santos）和吉奧瓦尼‧杜桑托斯（Giovani dos Santos）、後衛薩塞度（Carlos Salcedo）以及中場費比安（Marco Fabian）等人。

墨西哥隊已抵達哥本哈根，9日將與丹麥進行熱身友誼賽，接著啟程前往俄國。（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1070606

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