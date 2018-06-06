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統一上半季想封王 對桃猿2連戰要壓王牌

發稿時間：2018/06/06 18:33

最新更新：2018/06/06 18:33

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（中央社記者黃巧雯新北6日電）中華職棒統一獅目前上半季僅落後排名首位的Lamigo桃猿1.5場勝差，總教練黃甘霖表示，剩餘10場比賽中，對富邦悍將、中信兄弟比賽輸不得，關鍵對桃猿2連戰，將派最好投手。

中華職棒上半季賽程進入尾聲，Lamigo桃猿以32勝19敗暫居領先，排名第2的統一獅，落後1.5場勝差。

統一獅隊目前上半季剩10場比賽，其中5場對富邦悍將、3場中信兄弟、2場桃猿，黃甘霖表示，對戰富邦、中信比賽輸不得，另2場與桃猿比賽，將派陣中最好的投手瑞安和羅里奇先發。

統一獅洋投馬丁尼茲近2場先發至少掉5分，2日對戰桃猿僅投2.2局狂失6分退場。黃甘霖透露，馬丁尼茲先前腳扭到，投球出手點變得與開季不同，投手教練鄭博壬有提醒馬丁尼茲這幾天進行修正，會再觀察2場，目前3洋投暫時不變。

黃甘霖先前曾擔任二軍總教練，一路看著球員成長、升上一軍，他也感受到球員變得更成熟，「打擊、跑壘都是進階版」，又以郭阜林進步最多。

黃甘霖表示，郭阜林剛來的時候算是「盲劍客」，守備讓人不放心，但從去年下半季開始，打擊慢慢有了信心，守備也更穩定，「真的蛻變蠻多的」，而蘇智傑、陳傑憲表現也在水準之上，沒讓球隊失望，老將潘武雄、高國慶也以老大哥姿態作為榜樣，讓球隊氛圍更好。

黃甘霖認為，儘管獅隊球員擁有不錯潛力，但還需要刺激，才會進步更快，希望明年有機會能赴國外移地訓練，與國外球隊進行交流賽。（編輯：吳協昌）1070606

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