國小軟式棒球聯賽 高市中正逆轉奪冠

106學年度國小棒球聯賽（軟式組）冠軍戰6日開打，高雄市中正國小（圖）終場以5比2打退桃園市龍安國小，摘下今年冠軍，賽後開心合影。（學生棒聯提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年6月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日綜合報導）106學年度國小棒球聯賽（軟式組），高雄市中正今天在國小軟式組冠軍戰對桃園市龍安，5局下中心打線連續安打，單局攻下5分，逆轉戰局，最終以5比2奪冠，收下隊史第4冠。



高市中正國小今天冠軍戰迎戰桃市龍安國小，首局龍安在2人出局後，簡丞均、尤允礽二壘安打幫助球隊拿下2分，加上先發投手宋昇樺前4局僅被中正敲出2支安打、未失分，幫助球隊暫以2比0領先。



中正5局下展開反攻，首名打者陳韻丞獲得保送上壘後，陳柏儒安打加上外野手失誤，同時送回壘上跑者拿下球隊第1分，接下來中心打線林德昱、許翔鈞安打建功，幫助球隊逆轉比數為5比2，最後半局龍安未再有所攻勢，終場中正就以5比2獲勝。



高市中正總教練顏盟展除了感謝球員堅持到最後外，也稱讚對方的先發投手和穩健的守備，才能有場高水準的比賽，並強調「我們只是運氣比較好」，掌握失誤機會，加上球員不放棄比賽，才能收下最後勝利。



第6次打進總冠軍戰，中正國小收下隊史第4冠，也是目前聯盟最多的球隊，顏盟展表示：「感謝家長會的支持，還有市府的幫助，有他們的大力相挺才能在今年收下這麼多冠軍。」（編輯：張芷瑄）1070606