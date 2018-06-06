傅達仁安樂死倒數 心有平安沒有遺憾

（中央社記者龍柏安6日綜合報導）前體育主播傅達仁今天在臉書（Facebook）發文，表示今天是他的最後一天，為了公平正義、法治與人權，他來到瑞士2次，花了新台幣30O萬客死蘇黎世，心中有平安，沒有遺憾。



罹患胰臟癌的傅達仁，一直致力在台灣催生安樂死立法，卻始終未果，去年底他飛往瑞士取得合法安樂死機構「尊嚴」入會資格，今年再次飛往瑞士並安排當地時間6月7日執行安樂死，他強調，他的父親在二戰時為國捐軀，所以他要死也要死得有尊嚴。



傅達仁在臉書PO文表示，今天是他的最後一天，全家人早上陪他逛公園，影片中他坐在河邊，虛弱地表示：「這是多麼好的天堂，明天我要按照祂的指示，走在他的腳下。」並說本來他今天就要走，甚至在去年11月10日就要走，卻都沒辦法，但是他順服上帝的決定，順延至6月7日執行。



在臨終前，傅達仁強調家人的陪伴，給了他所有溫暖，他並感謝主，讓他能夠如願執行安樂死，他坦言這段時間以來，他每天禱告，因為無論是嗎啡服用太多，甚至跌倒或因其他傷病痛死，都無法得到安樂死，所以他多次重申感謝主的恩典。



最後傅達仁也透露，為了公平正義，法治與人權，他親臨瑞士2次，花了300萬的盤纏，最後就算客死在蘇黎世，他心中有平安，也沒有遺憾。（編輯：張芷瑄）1070606