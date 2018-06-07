MLB選秀會 林家正第29輪被太空人選中

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）就讀美國亞利桑那州立大學捕手林家正，今年再度參加美國職棒大聯盟選秀會，被太空人隊第29輪882順位選中。林家正說，不論是哪個輪次、順位，或是哪支球隊，都是一種肯定。



林家正高中曾就讀穀保家商，後來赴美追尋棒球夢，就讀南加州的天主教傑賽拉高中，高中畢業後參加2016年大聯盟選秀，被西雅圖水手隊在第16輪第477順位挑走，成為大聯盟選秀會上首位獲選的台灣球員，但後來放棄加盟，來到美國棒球名校亞利桑那州大就讀。



林家正今年再度參加大聯盟選秀會，並未如預期在前10輪獲得球隊青睞，選秀會今天進入第3天，被休士頓太空人隊第29輪882順位選中。



林家正今天在臉書發布貼文提到，很開心經歷高中畢業被西雅圖水手隊在當（2016）年選秀會選中後，能再被太空人選中，對他來說，來自台灣、做為台灣人，能夠再次在大聯盟選秀會中被相中，不論是哪個輪次、順位，或是哪支球隊，都是一種肯定，同時他也以身為台灣人、能夠以做為一位台灣人在大聯盟選秀會當中獲得青睞，感到驕傲。



林家正透露，選秀結束後與休士頓太空人隊的合約洽談，將由他在美國的顧問（Advisor）進行協商，同時間他將如同去年夏天一樣，前往鱈魚角夏季聯盟（Cape Cod Summer League）進行比賽。



林家正強調，無論合約商談結果是否讓他在今年開始職業選手生涯，或是在夏天結束後再度回到亞利桑那州大繼續學業以及大學棒球的球季，他都將持續精進球技，堅持他的夢想往前邁進，努力讓自己變成更好的人、更好的選手，並希望他的例子能激勵更多台灣青年運動員向外挑戰的勇氣。（編輯：劉政權）1070607



