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教練不給勝投資格機會 陳偉殷退場怒摔東西

發稿時間：2018/06/07 10:49

最新更新：2018/06/07 13:34

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效力邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷（中）7日先發對聖路易紅雀隊，投4.1局，在球隊領先時被換退場，不具勝投資格，讓他在休息室怒摔東西發洩。（圖取自FOX體育台網頁www.foxsports.com.tw）效力邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷（中）7日先發對聖路易紅雀隊，投4.1局，在球隊領先時被換退場，不具勝投資格，讓他在休息室怒摔東西發洩。（圖取自FOX體育台網頁www.foxsports.com.tw）

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）效力邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天出戰紅雀隊，投4.1局失2分，在球隊領先時被換退場，這已是第2次只差2個出局數就有勝投資格卻被換掉，讓他退場後在休息室怒摔東西發洩。

陳偉殷前一役出戰教士隊僅投1.2局失4分，馬林魚教練團不給續投機會，讓陳偉殷寫下大聯盟7年生涯最短先發紀錄。

賽前本季出賽7場，戰績1勝3敗，防禦率6.10。陳偉殷今天每局都被敲安上壘，且第2至4局都被揮出長打、攻占得點圈，3局下紅雀隊馬蒂內茲 （Jose Martinez）二壘安打拿下一分後，4局下穆尼奧斯（Yairo Munoz）高飛犧牲打，攻下第2分。

陳偉殷第5局解決首名打者後，被敲出安打和投出保送，馬林魚決定換投，留下一、二壘有人的局面。

陳偉殷投4.1局失2分，用91球，被敲出6支安打，送出三振、保送各2次，在球隊6比2時領先退場，只差2個出局數，就能取得勝投資格，也讓他退場時面露無奈，回休息室後忍不住怒摔東西發洩。

這並非陳偉殷本季首次投未滿5局、球隊領先的情況下提前退場。5月16日對戰道奇隊，陳偉殷也曾投4.1局無失分，在壘上有人、2比0領先情況下，教練團卻決定提前換投，凸顯教練團對陳偉殷信任度相當低。

馬林魚打擊火力全開，全場敲出17支安打，包括3局上狄特里希（Derek Dietrich）兩分砲，以及布林森（Lewis Brinson）分別在第7、9局揮出全壘打，單場雙響砲，馬林魚終場以11比3大勝。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070607

陳偉殷7日先發對聖路易紅雀隊，投4.1局，在6比2領先時提前被換下，已是第2次只差2個出局數 就有勝投資格卻被換掉。（圖取自陳偉殷臉書facebook.com/WILLWINCHEN）陳偉殷7日先發對聖路易紅雀隊，投4.1局，在6比2領先時提前被換下，已是第2次只差2個出局數 就有勝投資格卻被換掉。（圖取自陳偉殷臉書facebook.com/WILLWINCHEN）

【砸水瓶洩憤...陳偉殷又再度提早被換下，非常不滿】五局下馬林魚以6比2領先，陳偉殷只要投完這半局就有機會拿勝投，但卻又被Mattingly提前換下場，雖然壘上有兩名跑者但馬林魚領先4分，這樣對嗎？

FOX體育台發佈於 2018年6月6日

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