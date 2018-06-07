/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Kate SpadeNBA陳偉殷川金會
>rss

全障運輪椅羽球摘2金 社福團體捐球打氣

發稿時間：2018/06/07 11:07

最新更新：2018/06/07 11:34

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高雄市翔鷹輪椅羽球隊5月底在全國身心障礙國民運動會抱回2金3銀2銅，創下隊史參賽最佳成績，並感謝高雄市傷殘服務協會長期支持球隊。（高市傷殘服務協會提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年6月7日高雄市翔鷹輪椅羽球隊5月底在全國身心障礙國民運動會抱回2金3銀2銅，創下隊史參賽最佳成績，並感謝高雄市傷殘服務協會長期支持球隊。（高市傷殘服務協會提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年6月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市翔鷹輪椅羽球隊5月底在全國身心障礙國民運動會抱回2金3銀2銅，創下隊史參賽最佳成績，高雄市傳愛協會日前募集50桶羽毛球相贈，為全隊加油打氣。

翔鷹輪椅羽球隊參加5月24日至27日在嘉義市舉辦的全國身心障礙國民運動會，抱回2金3銀2銅共7面獎牌，創下隊史參賽最佳成績。

翔鷹輪椅羽球隊是高雄市傷殘服務協會附屬社團之一，成軍迄今4年多，這次第2度參加兩年一次的全障運，黃振乙、廖穗德分別拿下WH2級及SL3級男單金牌。

黃振乙、廖穗德感謝高市傷殘服務協會長期支持球隊，並感謝傳愛協會尋找社會資源募集羽毛球相贈，讓他們練球沒有後顧之憂。同時感謝高雄市無障礙之家提供場地，讓球隊有落腳之地，才造就今天的榮耀。

傳愛協會理事長常偉倫今天表示，協會連續第3年以行動贊助翔鷹隊，過去都是親朋好友發揮愛心捐贈羽毛球，這次尋求到與球隊同名的翔鷹慈善會贊助30桶練習球及20桶比賽球，剛好可滿足翔鷹隊一整年的用球量。

他說，協會除供應全隊練習及比賽球，也會讓隊員練球時礦泉水、運動飲料不虞匱乏，還提供痠痛藥布緩解隊員的運動傷害，希望做球員最堅強的後盾，讓他們能在球場上全力以赴，沒有後顧之憂。(編輯:陳政偉/孫承武) 1070607

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP