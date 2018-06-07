全障運輪椅羽球摘2金 社福團體捐球打氣

高雄市翔鷹輪椅羽球隊5月底在全國身心障礙國民運動會抱回2金3銀2銅，創下隊史參賽最佳成績，並感謝高雄市傷殘服務協會長期支持球隊。（高市傷殘服務協會提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年6月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市翔鷹輪椅羽球隊5月底在全國身心障礙國民運動會抱回2金3銀2銅，創下隊史參賽最佳成績，高雄市傳愛協會日前募集50桶羽毛球相贈，為全隊加油打氣。



翔鷹輪椅羽球隊參加5月24日至27日在嘉義市舉辦的全國身心障礙國民運動會，抱回2金3銀2銅共7面獎牌，創下隊史參賽最佳成績。



翔鷹輪椅羽球隊是高雄市傷殘服務協會附屬社團之一，成軍迄今4年多，這次第2度參加兩年一次的全障運，黃振乙、廖穗德分別拿下WH2級及SL3級男單金牌。



黃振乙、廖穗德感謝高市傷殘服務協會長期支持球隊，並感謝傳愛協會尋找社會資源募集羽毛球相贈，讓他們練球沒有後顧之憂。同時感謝高雄市無障礙之家提供場地，讓球隊有落腳之地，才造就今天的榮耀。



傳愛協會理事長常偉倫今天表示，協會連續第3年以行動贊助翔鷹隊，過去都是親朋好友發揮愛心捐贈羽毛球，這次尋求到與球隊同名的翔鷹慈善會贊助30桶練習球及20桶比賽球，剛好可滿足翔鷹隊一整年的用球量。



他說，協會除供應全隊練習及比賽球，也會讓隊員練球時礦泉水、運動飲料不虞匱乏，還提供痠痛藥布緩解隊員的運動傷害，希望做球員最堅強的後盾，讓他們能在球場上全力以赴，沒有後顧之憂。(編輯:陳政偉/孫承武) 1070607