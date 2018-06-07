川普惹毛他 勇士教頭：愛國靠行動 不靠合唱軍歌

（中央社克里夫蘭6日綜合外電報導）連4年在美國職籃NBA總冠軍賽對上騎士，勇士總教練柯爾都沒怕過，但現在，總統川普在白宮辦起愛國歌曲「合唱」趴，連一向泰山崩於前而色不變的柯爾，也驚得瞠目結舌。



法新社報導，去年9月川普取消邀請NBA總冠軍隊勇士參觀白宮，今年又舊事重演，取消邀請職業美式足球聯盟NFL冠軍隊費城老鷹（Eagles）造訪白宮，並在昨天辦了「歌頌美國」（Celebrate America）愛國慶祝派對代替。



勇士今天在總冠軍賽第3戰前練球時，柯爾（Steve Kerr）忍不住開砲，批評川普太執著「天佑美國」（God Bless America）的字面意思。



「當你知道老鷹在他們社區所做的好事，你就知道取消邀請老鷹多讓人啼笑皆非，我真是倒退三步。」



「我們反而是靠在白宮合唱軍歌來展現愛國心，真讓人匪夷所思。」



柯爾被問到，運動現在到底是團結還是分化了美國，柯爾馬上稱讚運動的美德。



「運動向來是團結的東西，這是運動最美妙的地方之一。」



「看看老鷹為費城市做的事，還有大家多開心。運動凝聚人心。」



「政治上，我們不巧處於很有趣的時刻，但退一步說，我們有很多運動員不怕說出心裡話。」



柯爾說，他看到運動明星有多愛國，透過慈善工作和捐款幫助其他人，像是勇士球星「KD」布蘭特（Kevin Durant）捐了1300多萬美元給德州、馬里蘭州和加州的青年計畫。



柯爾表示：「運動員透過社區服務展現愛國心，這總統卻把一切都轉為政治遊戲和評分遊戲，還不避諱地展現民族優越。所謂的愛國，是幫助同胞。」



「我真的為這個國家的人民感到自豪，他們接受現在的狀況，卻不會把這轉化成政治遊戲。他們只想做善事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070607