史上第一隊 勇士連兩季總冠軍賽3比0領先

勇士7日以110比102逆轉擊敗騎士，成為美國職籃（NBA）史上首支連兩季總冠軍賽都以3比0領先的球隊。（圖取自NBA推特twitter.com）

（中央社記者龍柏安7日綜合報導）勇士今以110比102逆轉擊敗騎士，在總冠軍系列賽取得3比0聽牌優勢，根據ESPN記錄，勇士成為美國職籃（NBA）史上首支連兩季總冠軍賽都以3比0領先的球隊。



去年總冠軍賽，勇士在前3戰打完，同樣取得3比0大幅領先，接著騎士在第4場首度開胡，不過勇士回到主場後成功關門，拿下3年來的第2座總冠軍。



勇士全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今攻下總冠軍賽生涯新高的43分，他手感熱得發燙，全場累積23投15中，包括3分球9投6中，外帶7罰俱中，此外他另有13籃板、7次助攻與1次抄截，最重要的是他在第4節最後49.8秒飆進特大號3分球，提前預約勝利入袋。



賽後杜蘭特被問到那記3分球，他強調當時勇士取得6分領先，不過比賽還沒結束，任何事都有可能發生：「我們只能繼續保持冷靜，不給對手3分線外出手機會、拿下勝利，我只想在比賽結束後再來想這些事情。」



勇士主控柯瑞（Stephen Curry）上一戰單場轟進9顆3分球，創下總冠軍賽單場命中最多3分球記錄，不過他今天手感不佳，前9次3分球出手都落空，不過他在第4節最後2分58秒上籃得手，接著回頭再砍進全場個人首顆3分球，短短20秒內個人連拿5分，助勇士從1分落後逆轉取得4分超前。



被問到柯瑞關鍵時刻的爆發，杜蘭特強調，柯瑞在第4節投進的那顆3分球，是全場最重要的一球，就算他全場3分球命中率並不理想，也不會因此而自責或沮喪，「這也是我喜歡他的原因」。（編輯：陳怡璇/孫承武）1060607