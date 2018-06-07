110場季後賽得分破30 詹姆斯獨居史上第一

NBA總冠軍詹姆斯繳出33分、10籃板、11助攻的大三元成績，生涯在季後賽得分破30的場次達110場。（圖取自騎士隊臉書www.facebook.com）

（中央社記者李晉緯台北7日電）NBA騎士隊今天以102比110不敵勇士隊，在總冠軍賽陷入絕境，但詹姆斯繳出33分、10籃板、11助攻的大三元成績，生涯在季後賽得分破30的場次達110場，超越喬丹的109場，獨居史上第一。



生涯8度闖進美國職籃（NBA）總冠軍賽、手握3枚冠軍戒指的詹姆斯（LeBron James），1日在總冠軍賽首戰轟下51分，追平前芝加哥公牛隊「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）所締造109場季後賽得分超過30分的聯盟紀錄。



總冠軍賽第3戰，克里夫蘭騎士隊在主場以102比110輸球，在7戰4勝制的總冠軍賽吞下3連敗，下一場將面臨背水一戰。



雖然未能帶領球隊贏球，但詹姆斯有33分、10籃板、11助攻的大三元演出，個人紀錄上仍締造聯盟新的里程碑。



詹姆斯生涯在季後賽得分超過30分的場次達110場，超越喬丹109場的聯盟紀錄，獨居史上第一；若單獨看總冠軍賽的表現，詹姆斯生涯已有20場得分破30，僅次於威斯特（Jerry West）的24場、喬丹的23場，在聯盟紀錄排名第3。（編輯：黃瑞弘）1070607



