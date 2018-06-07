/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA陳偉殷傅達仁谷阿莫
>rss

110場季後賽得分破30 詹姆斯獨居史上第一

發稿時間：2018/06/07 15:15

最新更新：2018/06/07 15:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
NBA總冠軍詹姆斯繳出33分、10籃板、11助攻的大三元成績，生涯在季後賽得分破30的場次達110場。（圖取自騎士隊臉書www.facebook.com）NBA總冠軍詹姆斯繳出33分、10籃板、11助攻的大三元成績，生涯在季後賽得分破30的場次達110場。（圖取自騎士隊臉書www.facebook.com）

（中央社記者李晉緯台北7日電）NBA騎士隊今天以102比110不敵勇士隊，在總冠軍賽陷入絕境，但詹姆斯繳出33分、10籃板、11助攻的大三元成績，生涯在季後賽得分破30的場次達110場，超越喬丹的109場，獨居史上第一。

生涯8度闖進美國職籃（NBA）總冠軍賽、手握3枚冠軍戒指的詹姆斯（LeBron James），1日在總冠軍賽首戰轟下51分，追平前芝加哥公牛隊「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）所締造109場季後賽得分超過30分的聯盟紀錄。

總冠軍賽第3戰，克里夫蘭騎士隊在主場以102比110輸球，在7戰4勝制的總冠軍賽吞下3連敗，下一場將面臨背水一戰。

雖然未能帶領球隊贏球，但詹姆斯有33分、10籃板、11助攻的大三元演出，個人紀錄上仍締造聯盟新的里程碑。

詹姆斯生涯在季後賽得分超過30分的場次達110場，超越喬丹109場的聯盟紀錄，獨居史上第一；若單獨看總冠軍賽的表現，詹姆斯生涯已有20場得分破30，僅次於威斯特（Jerry West）的24場、喬丹的23場，在聯盟紀錄排名第3。（編輯：黃瑞弘）1070607

LeBron James from Cavs vs. Warriors Game 3 Postgame - June 6, 2018

LeBron James shares his mindset following the Game 3 loss, how he'll lock in for Game 4 on Friday, and gives kudos to an impressive performance by Rodney Hood.#WhateverItTakes

Cleveland Cavaliers 發佈於 2018年6月6日

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
高雄車站新站先睹為快
高雄車站新站先睹為快
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP