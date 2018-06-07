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大谷提前退場 天使靠牛棚接力險勝皇家

發稿時間：2018/06/07 15:28

最新更新：2018/06/07 15:28

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（中央社加州安那罕6日綜合外電報導）洛杉磯天使先發投手大谷翔平今天因手指起水泡提前退場，但靠著金斯勒、厄普頓接連開轟以及牛棚車輪戰，天使力阻堪薩斯市皇家反攻，終場4比3險勝。

路透社報導，大谷5局上在投手丘準備投球時，捕手馬多納多（Martin Maldonado）對休息區示意，防護員孟森（Eric Munson）、總教練索西亞（Mike Scioscia）、和大谷的口譯上場詢問狀況，得知大谷右手中指起水泡。大谷隨即退場，跟著孟森進入休息室。

大谷此役投滿4局，用了63球，被敲出4支安打，失1分為責失分。他下場時，天使以0比1落後。

這並非大谷本季第一次因水泡問題提前退場。4月17日他在對波士頓紅襪一戰先發時，也因手指起水泡，投了兩局就下場。他在日本投球時也常受水泡困擾。

大谷比預期早退場，逼得天使提前動用牛棚，好在昨天希尼（Andrew Heaney）完投，牛棚都有適時休息，今天才能以車輪戰應付。

強生（Jim Johnson）、貝德羅希安（Cam Bedrosian）、阿爾瓦雷茲（Jose Alvarez）分攤5、6、7局，讓天使維持4比1的領先直到第8局。

8局上皇家吹起反攻號角，兩出局後，天使第5任投手安德森（Justin Anderson）被高登（Alex Gordon）敲出兩分打點的一壘安打，比數被追到1分差。

天使連忙換投，由派克（Blake Parker）接替安德森。派克順利取得8局上第3個出局數後，9上繼續投球，沒讓皇家再越雷池一步。終場天使就以1分險勝，派克拿下本季第5次救援成功，勝投則是貝德羅希安。

皇家此役僅得的1分，是在大谷手中拿到。4局上穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）第一個上場就敲出一壘安打，兩人出局後，高登的一壘打送回穆斯塔卡斯，讓皇家取得1比0領先。

皇家先發投手甘迺迪（Ian Kennedy）前4局讓天使無功而返，但5局下接連被金斯勒（Ian Kinsler）、柯札特（Zack Cozart）敲出二壘打追成1比1平手。

甘迺迪投完5局後退場，被敲出7安、送出3個保送，有5次三振，失1分為責失分。

天使6下靠著金斯勒2分打點全壘打超前，7局下厄普頓（Justin Upton）陽春砲再下一城，取得4比1領先。兩支全壘打的苦主，都是皇家中繼投手巴羅（Scott Barlow），巴羅也承擔此役敗戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1070607

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