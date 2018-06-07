王建民虎頭埤賞花 巧遇祭典受邀祈雨

嘉南農田水利會7日在台南市虎頭埤風景區舉辦圳頭祭，旅美棒球好手王建民（右）正巧帶著家人到當地賞花，也接受台南市觀光旅遊局專委兼虎頭埤風景區主任鄭道立（左）邀請，前往參與祭典儀式。中央社記者楊思瑞攝 107年6月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）旅美棒球好手王建民今天帶著家人到台南市虎頭埤風景區賞花，遊客發現後上前要求簽名，王建民親切回應，還應邀參加嘉南農田水利會舉辦的圳頭祭，一起為缺水的台南祈雨。



嘉南農田水利會上午在虎頭埤風景區舉辦圳頭祭，祈求風調雨順、天降甘霖，讓農作灌溉作業可以順利。



王建民剛好帶著家人到虎頭埤風景區散步、賞花，有民眾認出後上前要求簽名，王建民展現一貫的親切態度，來者不拒。風景區管理處人員發現後，邀請王建民一起參加祭典，他也很爽快答應。



王建民受訪時表示，這次預計回台灣停留約一個月時間，主要是陪陪父母親。因父母親經常到虎頭埤散步，自己則是第一次來，今天還帶著太太、小孩跟父母親全家大小一起來，對虎頭埤的優美環境及最近盛開的阿勃勒有很好的印象。



目前正值美國MLB球季，王建民現身台南，讓巧遇的民眾驚訝興奮，除了爭相與球星合照及索取簽名，還直呼「賺到了」。



王建民曾經2006、2007年在大聯盟締造連兩年19勝的輝煌戰績，但自從2008年在紐約因跑壘受傷後，職棒生涯受影響，多次在復健、小聯盟和大聯盟間轉換。



今年3月王建民現身美國MLB紐約洋基隊的春訓基地，指導小聯盟春訓營的後進。王建民也曾對媒體表示，當教練是他的生涯規劃之一，樂於接受。不過轉任教練的規劃，也等於間接宣布從球場退休。



虎頭埤風景區主任鄭道立表示，目前正值阿勃勒花季，風景區也舉辦了相關活動，歡迎王建民再找時間帶家人前往參加活動。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070607