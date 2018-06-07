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NBA杜蘭特飆43分 詹皇：他是個刺客

發稿時間：2018/06/07 17:26

最新更新：2018/06/07 17:26

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（中央社克里夫蘭7日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士杜蘭特今天在總冠軍賽第3戰終場前49.8秒投出關鍵三分球，就像一把利刃狠狠刺向克里夫蘭騎士的奪冠夢。騎士的詹姆斯讚揚杜蘭特就像個刺客。

法新社報導，杜蘭特（Kevin Durant）在剩下49.8秒時遠距離三分跳投得分，勇士最後以110比102擊敗騎士。

目前勇士在7戰4勝制的總冠軍系列賽已取得3比0領先，勇士4季來的第3冠，有望在8日克里夫蘭進行的第4戰到手。

騎士王牌球星詹姆斯（LeBron James）說：「他是相當值得尊重的人。他是個刺客。」

去年總冠軍賽也是騎士對上勇士，杜蘭特在克里夫蘭進行第3戰時，也在倒數幾秒時投出致命三分球，歷史總是驚人的相似。

勇士前鋒葛林（Draymond Green）說：「這場比賽跟去年第3戰有似曾相識的感覺，一切都重演了。就像將一把利刃刺進他們一樣，這是關鍵的一球。讓全場氣氛高漲。」

杜蘭特飆出43分，創下個人在季後賽的得分新高，另外有13個籃板和7次助攻。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）和主力後衛湯普森（Klay Thompson）手感不佳，當晚合計27投僅7中。

湯普森說：「看杜蘭特進球是一種享受，能參與其中實在太棒了。」

柯瑞說杜蘭特已經到了「自信心爆棚」的地步。柯瑞表示：「當你對自己非常有信心時，多大的場面都難不倒你。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1070607

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