SBL邁向職業化 體育署：目標一年後達成

（中央社記者李晉緯台北7日電）中華籃協5月底召開SBL委員會討論雙洋將、球隊雙主場週、例行賽場次增加、轉播權利金等議題，當年催生SBL的體育署長林德福今天說，體育署願意提供協助，盼明年讓SBL職業化。



超級籃球聯賽（SBL）將邁入第16季，5月底中華民國籃球協會與7球團開會，但只敲定選秀會時間，其餘議題都尚未有定案。



林德福表示，大家普遍認為，SBL走到現在，需要用新的面貌再出發，體育署於第15季時，在行銷、球隊的場地等做補助，「今年我有找他們再談一次，他們希望再繼續加強，也提出蠻多構想」。



林德福提到，球團希望有主場概念，也想找適當的主場來好好經營，更提到要開放用1大、1小的「雙洋將」來增加競爭強度的構想，且除提到賽事場次要增加，「最終也想要職籃」。



對於SBL邁向職業化議題，林德福說，他期盼新的一季將是「加強版的SBL」，經費補助方面，只要球團願意朝雙洋將、兩週主場週等方向努力，待球團間達成共識，體育署會視經費狀況給予協助。



至於SBL職業化的時程，林德福認為，體育署有運彩基金挹注，能夠用來解決各隊經費短缺的問題，如果籃協能在今年確實推動「加強版的SBL」，他有信心明年就可以落實職業化。（編輯：張芷瑄）1070607