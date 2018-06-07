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亞青十項 王晨佑王昱翔預約金包銀

發稿時間：2018/06/07 18:19

最新更新：2018/06/07 19:06

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台灣十項全能好手王晨佑（左）7日在2018亞洲青年田徑錦標賽，前5項賽事結束後，以總分3787暫居第一，目前僅領先伊朗選手54分，但他豪氣地說：「我有信心（奪金）。」中央社記者龍柏安攝　107年6月7日台灣十項全能好手王晨佑（左）7日在2018亞洲青年田徑錦標賽，前5項賽事結束後，以總分3787暫居第一，目前僅領先伊朗選手54分，但他豪氣地說：「我有信心（奪金）。」中央社記者龍柏安攝　107年6月7日

（中央社記者龍柏安日本岐阜7日電）台灣十項全能「雙王」王晨佑與王昱翔在今年亞洲青年田徑錦標賽首日結束，分別位居排頭與第3，兩人透露：「賽前我倆就說好，我們要帶著金、銀牌一起回台灣。」

王晨佑是上屆亞青十項全能銀牌得主，也是今年日本岐阜亞青十項金牌大熱門，前5項賽事結束，他以總分3787暫居第1，他坦言：「總分比預期的差了一點，我原本希望前5項的成績可以達到3900分左右。」目前僅領先伊朗選手54分，不過他豪氣地說：「我有信心（奪金）。」

今天最後一項400公尺跑完，兩人掛著汗水，氣喘噓噓受訪。王昱翔苦笑說：「很累、很喘。」不過今天以總分3653排在第3，他坦言，整體表現雖不算太滿意，至少這個排名還在可接受範圍。

王晨佑最拿手的項目是跳高，今天他以1公尺99輕鬆拿下這個項目第1，但對王昱翔來說，跳高卻是他的罩門，比賽中王晨佑不時會提醒好友哪裡該注意，王昱翔也很爭氣，跳高繳出個人生涯最佳的1公尺90，「我過去跳高最好只有1公尺84，這次跳高算是第1天我最滿意的一項。」

對於明天最後5項，王晨佑透露：「就看我的撐竿跳和標槍，王昱翔就要看110跨欄，然後最後一項1500公尺一起全開，就算爬著回去都可以。」王昱翔則苦笑說：「1500公尺真的很煎熬，每次跑起來心情都很複雜，因為這是最後一項了，又是最累的一項。」（編輯：吳協昌）1070607

2018亞洲青年田徑錦標賽，台灣十項全能好手王昱翔（前）7日在跳高項目表現優異，以1公尺90繳出個人生涯最佳，並以總分3653排在第三，他坦言，整體表現不算太滿意，但排名還在可接受範圍。中央社記者龍柏安攝　107年6月7日2018亞洲青年田徑錦標賽，台灣十項全能好手王昱翔（前）7日在跳高項目表現優異，以1公尺90繳出個人生涯最佳，並以總分3653排在第三，他坦言，整體表現不算太滿意，但排名還在可接受範圍。中央社記者龍柏安攝　107年6月7日
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