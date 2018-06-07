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富邦悍將守備異動 林哲瑄改守右外野

發稿時間：2018/06/07 18:20

最新更新：2018/06/07 18:20

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（中央社記者黃巧雯新北7日電）中華職棒富邦悍將林哲瑄今天對戰統一獅改守右外野，申皓瑋移防中外野，總教練葉君璋表示，林哲瑄去年曾扭傷左腳，為減輕其負擔，讓林哲瑄暫時改守右外野。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰統一獅，富邦此役外野守備位置異動，先前分守左、中外野的申皓瑋、林哲瑄，改守中、右外野。

葉君璋表示，林哲瑄去年比賽時跑壘衝向一壘時，因壘包濕滑，造成左腳扭傷，腳踝、膝蓋韌帶都有撕裂傷，幾次看到林哲瑄追球時，好像有點不舒服，因此調整外野守備位置，減輕林哲瑄負擔。

由於申皓瑋先前在二軍外野3個位置都曾守過，葉君璋指出，後續將再觀察申皓瑋適應情況。

對於羅力、伍鐸、布魯斯3洋投今年表現與去年有落差，葉君璋則說，可能別隊打者對戰有一定熟悉度，但他認為投手表現都還能接受。

羅力3日出戰中信兄弟，投6.2局失3分，被敲出11支安打，為本季最多，吞下敗投，葉君璋也幫忙緩頰，他提到，儘管當天羅力被敲不少安打，但都是內野穿出去的安打，打得不是很紮實，「運氣好就雙殺、運氣不好就安打」。

談到近期3洋投中，是否有投手有計畫回美國，葉君璋透露，伍鐸老婆即將臨盆，要看伍鐸是否會回美國陪產。（編輯：張芷瑄）1070607

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