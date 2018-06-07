陽岱鋼敲本季首轟 巨人不敵樂天

效力於日本職棒讀賣巨人隊陽岱鋼（圖）2局下首次上場打擊，就從樂天隊先發投手岸孝之手中敲出安打。（圖取自讀賣巨人隊臉書www.facebook.com）

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）效力於日本職棒讀賣巨人隊陽岱鋼今天對戰樂天隊，4打數2安打，還敲出本季首發全壘打，但巨人隊終場仍以4比5落敗。



陽岱鋼近期打擊火熱，賽前連續3場安打，昨天出戰樂天更繳出單場3安打成績，本季首度猛打賞，今天繼續與樂天隊交手，依舊擔任第7棒，先發中外野手。



陽岱鋼2局下首次上場打擊，就從樂天隊先發投手岸孝之手中敲出安打，隨後小林誠司同樣安打上壘，靠著坂本勇人安打，雙雙跑回本壘得分。



不過，樂天隊3局上隨即展開反攻，洋砲惠勒（Zelous Wheeler）掃出一發滿貫砲，將比數逆轉為4比2；巨人隊4局下靠著阿部慎之助揮出陽春砲，追回1分，陽岱鋼隨後上場打擊，敲成飛球出局。



前6局以3比4落後的巨人隊，7局下1出局，陽岱鋼敲出陽春全壘打，本季首轟出爐，追成4比4平手，但因上原浩治第8局登板中繼，挨轟再丟1分，終場巨人隊就以4比5輸球。



陽岱鋼此役4打數2安打，包括1發全壘打，貢獻1分打點，還跑回2分，打擊率攀升至3成26。（編輯：張芷瑄）1070607